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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تراجع شديد في سعر الذهب عالميا

أرشيفية
أرشيفية

تراجعت أسعار الذهب مساء أمس الأربعاء، بسبب الارتفاع الطفيف في عوائد السندات الأمريكية، ومع ذلك يظل الذهب حبيس نطاق ضيق من التداولات مع ترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأسبوع المقبل.

انخفضت أسعار الذهب في السوق الفورية 0.1 بالمئة عند 1960.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة عند 1976.50 دولار.

وصعدت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 3.706 بالمئة، مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا.

وسيزود تقرير التضخم الأمريكي لشهر مايو المقرر صدوره يوم 13 من الشهر الجاري قبيل انعقاد اجتماع المجلس، المستثمرين بتفاصيل أكثر وضوحا فيما يخص وضع أكبر اقتصاد بالعالم.

تعرف على سعر الذهب اليوم الخميس 8-6-2023

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 8-6-2023

ويتوقع المتداولون فرصة نسبتها 77 بالمئة أن يُبقي المجلس على أسعار الفائدة فيما بين 5 و5.25 بالمئة، و45 بالمئة لرفع آخر في يوليو.

وعززت أيضا بيانات قطاع الخدمات الأمريكي الضعيفة التي صدرت في وقت سابق من الأسبوع الجاري التوقعات بأن يتمسك المجلس بقراره بشأن أسعار الفائدة في الاجتماع المقرر الشهر الجاري.

وتتأثر أسعار الذهب بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية إذ أنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 23.68 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1038.12 دولار وصعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1417.23 دولار.
 

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