عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عانى منه شريف مدكور.. ماذا يفعل العلاج الكيماوي في الجسم ؟

شريف مدكور
شريف مدكور

قال الإعلامي شريف مدكور فى مقطع فيديو عبر حسابه إنستجرام عن تجربته مع مرض السرطان وصعوبة العلاج الكيماوي الذي عانى منه على مدار  4 سنوات واضاف مدكور أن العلاج الكيماوي يترك أثار على الجسم مثل تنميل القدم والذي استمر لفترة طويلة، مما يعني ان العلاج الكيماوي يترك بعض الاثار  علي الصحة .. 

لذلك نستعرض فى  هذا التقرير الآثار التى يتركها العلاج الكيمياوي بالجسم وفقاً لموقع Medical news today.

لهذه الأسباب.. احذر أكل الشارع أثناء العاصفة الترابية

روشتة لحماية الأطفال من العاصفة الترابية

ما هي الآثار الجانبية التي يتركها العلاج الكيماوي علي الجسم؟

   – فقدان الشهية
   – الإسهال
   – الإمساك
     – نزيف
   – تعب أو إرهاق
   – أعراض شبيهة بأعراض الإنفلونزا
   – تساقط الشعر
   – ألم
– إضطرابات الجهاز العصبي
   – الغثيان والقيء
   – التغييرات بالفم والحلق
   – تغير في شكل الجلد أو الأظافر
   – تغييرات بالعين
   – احتباس السوائل في الجسم
   – العقم
– اضطرابات بمجرى البول و الكلى و المثانة
   – الأنيميا
   – العدوى و ضعف المناعة

⁃ في بعض الأحيان، يسبب العلاج الكيميائي آثاراً جانبية طويلة المدى و لا تزول و تشمل الأضرار التي تصيب القلب و الرئتين و الأعصاب و الكلى و الأعضاء التناسلية.

⁃ بعض أنواع العلاج الكيميائي تكون في ذاتها سبباً في نشوء سرطان ثاني بعد عدة سنوات

نصائح لمنع الآثار الجانبية على المريض:

الأطباء لديهم العديد من الطرق لمنع أو علاج الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي، التي تساعد المريض على التحسن بعد كل جلسة علاج

يجب التحدث مع الطبيب أو الممرضة عن تلك الاعراض التي يجب ان تتوقعها وماذا تفعل حينها.

يجب التأكد من إخبار الطبيب أو الممرضة بأي تغييرات ربما تكون إشارة على وجود آثار جانبية.

العلاج الكيماوي اضطرابات الجهاز العصبي الإعلامي شريف مدكور الجهاز العصبي تساقط الشعر فقدان الشهية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الوزارة تتحرك والنقابة تنفي والطبيب يتوعد.. هل مات الوزير أحمد عماد بخطأ طبي؟

شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن الصفقات الجديدة

محدش يخرج.. العاصفة بدأت الآن| تحذير عاجل من الأرصاد

خطة مجربة| ماذا تنوي جماهير الوداد فعله مع الأهلي خلال المباراة النهائية؟

خلال تشييع جنازة.. انفجار ضخم داخل أحد المساجد في أفغانستان

ساعات وتبدأ العاصفة وأعلى درجة حرارة.. التزموا بهذه النصائح

تفاصيل جديدة.. النقطة 11 و12 بلوائح الفيفا تنصف كهربا بأزمة الزمالك

عاصفة عنيفة تضرب البلاد وحرارة 45 درجة|تحذير عاجل من الأرصاد اليوم

موضوعات متعلقة

لهذه الأسباب.. احذر أكل الشارع أثناء العاصفة الترابية

روشتة لحماية الأطفال من العاصفة الترابية

أسرار عمل البيتزا الإيطالي في البيت.. هشة وخفيفة وغير مكلفة

مع ارتفاع درجات الحرارة.. نصائح فعالة لحماية العين من العواصف الترابية

هذا ما تفعله العاصفة الترابية بالجهاز الهضمي .. مخاطر غير متوقعة

الاحتكاك بالحيوانات الأليفة.. سلوكيات خاطئة تسبب أضرارا صحية خطيرة على الأطفال

علاج الديدان عند الرضع في البيت

مش بتتعصب أبدا.. أبراج تتسم بالهدوء

ترشيحاتنا

الشرطة الفرنسية تعلن أعمار المصابين.. ومنفذ حادث الطعن طالب لجوء سوري

من غير نمر .. مصرع صغير أجنبي دهسته دراجة نارية بالشروق

24 ساعة تحويلات مرورية.. غلق شارع النيل أسفل كوبري 15 مايو|صور

السيسي: مصر تولت رئاسة الكوميسا في فترة شديدة الدقة

هآرتس: الضفة وغزة تواجهان نقصًا حادًا وخطيرًا في توفّر الأدوية للمرضى

حملات تجميل وإزالة التعديات.. القاهرة تستعد لامتحانات الثانوية العامة 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاصفة عنيفة تضرب البلاد.. أطعمة عليك تناولها لتحسين صحة الجهاز التنفسي والقلب

احذر المعلب والمشوي.. أطعمة تجنبها خلال العواصف الترابية اليوم وغدا

القوات المسلحة تحتفل بتخرج دورة تأهيل الأعضاء المدنيين دفعة 22 رقابة إدارية

القوات المسلحة تقدم تيسيرات لطلبة مدارس التربية الفكرية من ذوى الهمم لإنهاء مواقفهم التجنيدية

فيديو

بسمة وهبة .. حسدوها على مرضها فأدهشتهم بـ ردّها

القوات المسلحة تحتفل بتخرج دورة تأهيل الأعضاء المدنيين دفعة 22 رقابة إدارية

شكاير مليانة فلوس ومخدرات .. سقوط عصابة سيدات بحدائق القبة |فيديوجراف

حزب الإخلاص واحترامه للقضاء ورسالة للجماهير.. تصريحات مرتضى منصور في أحدث ظهور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ