عانى منه شريف مدكور.. ماذا يفعل العلاج الكيماوي في الجسم ؟

قال الإعلامي شريف مدكور فى مقطع فيديو عبر حسابه إنستجرام عن تجربته مع مرض السرطان وصعوبة العلاج الكيماوي الذي عانى منه على مدار 4 سنوات واضاف مدكور أن العلاج الكيماوي يترك أثار على الجسم مثل تنميل القدم والذي استمر لفترة طويلة، مما يعني ان العلاج الكيماوي يترك بعض الاثار علي الصحة ..

لذلك نستعرض فى هذا التقرير الآثار التى يتركها العلاج الكيمياوي بالجسم وفقاً لموقع Medical news today.

ما هي الآثار الجانبية التي يتركها العلاج الكيماوي علي الجسم؟

– فقدان الشهية

– الإسهال

– الإمساك

– نزيف

– تعب أو إرهاق

– أعراض شبيهة بأعراض الإنفلونزا

– تساقط الشعر

– ألم

– إضطرابات الجهاز العصبي

– الغثيان والقيء

– التغييرات بالفم والحلق

– تغير في شكل الجلد أو الأظافر

– تغييرات بالعين

– احتباس السوائل في الجسم

– العقم

– اضطرابات بمجرى البول و الكلى و المثانة

– الأنيميا

– العدوى و ضعف المناعة

⁃ في بعض الأحيان، يسبب العلاج الكيميائي آثاراً جانبية طويلة المدى و لا تزول و تشمل الأضرار التي تصيب القلب و الرئتين و الأعصاب و الكلى و الأعضاء التناسلية.

⁃ بعض أنواع العلاج الكيميائي تكون في ذاتها سبباً في نشوء سرطان ثاني بعد عدة سنوات

نصائح لمنع الآثار الجانبية على المريض:

الأطباء لديهم العديد من الطرق لمنع أو علاج الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي، التي تساعد المريض على التحسن بعد كل جلسة علاج

يجب التحدث مع الطبيب أو الممرضة عن تلك الاعراض التي يجب ان تتوقعها وماذا تفعل حينها.

يجب التأكد من إخبار الطبيب أو الممرضة بأي تغييرات ربما تكون إشارة على وجود آثار جانبية.