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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعادة هيكلة.. حقيقة رحيل حسام البدري عن تدريب الصفاقسي التونسي

حسام البدري
حسام البدري

كشفت مصادر تونسية مطلعة، عن حقيقة رحيل حسام البدري عن تدريب نادي الصفاقسي التونسي فى قادم الأيام؛ فى ظل الأزمة المالية التى يعاني منها النادي. 

ذكرت المصادر، رحيل حسام البدري فى الأيام المقبلة عن تدريب الصفاقسي بسبب الأزمات المالية التي يعاني منها النادي، وأنه لا حديث في تونس عن هذا الأمر على الإطلاق، والمدير الفني مستمر فى منصبه. 
وأضافت المصادر، صحيح النادي التونسي يمر بفترة صعبة لكن هناك مشروعا جديدا قد يكون حسام البدري المدير الفني لفريق الصفاقسي أحد أضلاعه.
وأشارت المصادر إلي أن نادي الصفاقسي التونسي يجهز مشروعا يتضمن اعادة هيكلة الفريق لتدعيم الفريق بصفقات سوبر والإطاحة بلاعبين داخل الفريق على أن يكون بالتنسيق مع حسام البدري المدير الفني للفريق. 
 

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حسام البدري يكشف حقيقة رحيله عن الدوري التونسي 

أعرب حسام البدري المدير الفني لفريق الصفاقسي، عن سعادته بحالة الود من جماهير الفريق التونسي، مشيرا إلى أن الجمهور في مدينة صفاقس يعشق كرة القدم ويؤازر ويدعم اللاعبين والجهاز الفني بقوة رغم وجود بعض الأزمات.

وقال البدري من تونس، في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "مجلس إدارة الصفاقسي قام بصرف جزء من المستحقات المالية، وهناك حالة راحة تسود بين اللاعبين في الفترة الحالية".
وأضاف: "اللاعبين الموجودين حاليا في الصفاقسي يعشقون النادي، وصبروا على جميع الأزمات التي يمر بها الفريق في الفترة الماضية".

وواصل: "الدعم الإعلامي والجماهيري يحفزني على تقديم المزيد، وأعمل على تقديم نتائج جيدة، وهناك عناصر مميزة وقادمة من الدرجة الثانية لفريق الصفاقسي، والفريق يقدم مستوى جيد خلال مواجهات الدوري، وسعيد بالتطور الكبير في مستوى الفريق".

وأكمل: "قمت بتوقيع عقد مع نادي الصفاقسي لنهاية الموسم مع أفضلية التجديد لموسم آخر، في حالة استقرار الأمور مع نهاية شهر يونيو القادم، قد نقوم بتفعيل الموسم الإضافي، وأنا مستمتع بالعمل في تونس حاليا".

وختم: "أعمل على تقديم مستوى مميز مع الصفاقسي، لكن التطور في النواحي الفنية خلال الفترة الحالية أمر يسعدني، وكل الإعلام والجماهير التونسية أشادت بما يقدمه الجهاز الفني في الفترة الأخيرة".
 

حسام البدري نادي الصفاقسي الدوري برنامج بوكس تو بوكس إعادة هيكلة مدينة صفاقس

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