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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات تجميل وإزالة التعديات.. القاهرة تستعد لامتحانات الثانوية العامة 2023

تجميل أحياء القاهرة
تجميل أحياء القاهرة

أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على جميع الجهات التنفيذية بأحياء المنطقة الجنوبية بضرورة الاستعداد الجيد وتهيئة المناخ المناسب للطلاب، لأداء امتحانات الثانوية العامة لعام 2022 - 2023 والتي ستبدأ يوم الإثنين القادم 12 يونيو 2023 طبقا لتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة.

ووجهت عبد المنعم، رؤساء الأحياء برفع درجة الاستعداد والمتابعة اليومية للجان الامتحانات، كل في نطاقه ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجوار المدارس، والاهتمام بمستوى النظافة العامة للطرق ومحيط اللجان، لتوفير جو من الهدوء للطلاب والتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليلها، بما لا يعكر صفو الامتحانات، وتوفر كل وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها للتأكد من عملها بكفاءة  مع التواجد الميداني لكافة رؤساء الأحياء على مدار اليوم.

وتابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية تكثيف حملات النظافة والتجميل و التواجد الميداني لمتابعة ما يستجد من أعمال.

حملات تجميل أحياء محافظة القاهرة

في هذا الصدد، تحرك حي مصر القديمة برئاسة اللواء المهندس أيمن السعيد، رئيس الحي بالتعاون مع فرع هيئة النظافة، والرصد البيئي، بتكثيف الحملات، لرفع مستوى النظافة والتي شملت مدارس منطقة السادات بالكورنيش و مدارس المنيل القومية و  مدرسة الاشراف الابتدائية وشارع جامع قايتباي ،و مدرسة النيل القومية بشارع متحف المنيل ،ومدرسه جيهان السادات وشارع الملك الصالح و منطقة الفسطاط بشارع الفروسية شارع مجمع المدارس بالزهراء، وشارع نادى الرماية أمام مدرسة صلاح الدين الأيوبي الرسمية مدرسة فؤاد جلال الابتدائية لإظهار شوارع وميادين حى مصر القديمة  بالشكل الحضاري اللائق استعدادا لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بحي البساتين بقيادة اللواء مجدى عبد المتعال رئيس الحي لرفع درجة الاستعداد من أعمال النظافة والانارة في محيط المدارس في نطاق حى البساتين وذلك في إطار الاستعداد لامتحانات الثانويه العامه بمعاونة جميع الإدارات المعنية ( الاشغالات – المتابعة الميدانية والإنارة ).

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محافظ القاهرة: تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات في محيط الكنائس

وقام عمرو عيسوي رئيس حي المعصرة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالحى بحملة لرفع الإشغالات من شارع جمال عبدالناصر وشارع حمودة بحدائق حلوان وشارع مدرسة النصر عزبة النخل وتم المرور على المدارس ولجان امتحانات الثانوية العامة بنطاق حي المعصرة للتأكد من حالة النظافة والاشغالات حول حولها بالتعاون مع ادارة الاشغالات والتي أسفرت على الرفع عدد من الإشغالات والتعديات الموجودة بالطريق العام وتم إيداعها بمخازن الحي وجاري اتخاذ كافة الاجراءات القانونيه اللازمه حيال المخالفين

كما تم توجيه إدارة الإنارة بسرعة إزالة أسباب شكوى واردة بشأن رفع كفاءة منظومة الإنارة بمنطقة مساكن الضباط والمرور على لجان الامتحانات الثانوية العامة بنطاق حي المعصرة وإصلاح شبكة الانارة بشارع مصر حلوان الزراعي من ناحية شارع كورنيش النيل وهذا في جهود الأجهزة التنفيذية بالحي والتي تستهدف رفع مستوى الخدمة المقدمة لمواطني الحي .

وقامت الأجهزة التنفيذية بحي السيدة زينب بقيادة المستشار  هشام ابو المكارم رئيس الحي بالمرور الميدانى اليومى بالتنسيق مع فرع الهيئة والمتابعة الميدانية ومشرفى المربعات بالحى حيث تم رفع مخلفات القمامة وتجريد الأتربة بشارع السد ومنطقة طولون وحول محيط المدارس والقصر العينى والسلسلة وبيرم التونسى وسعد زغلول كما استهدفت الحملة شوارع قدرى وبورسعيد وميدان السيدة زينب والكومي والمبتديان والشيخ على يوسف وامين سامى وإسماعيل  سرى  .. بالاضافة الى حملات لرفع الاشغالات ووضع المضبوطات بمخازن الحي .

تجميل أحياء القاهرة
تجميل أحياء القاهرة
تجميل أحياء القاهرة
تجميل أحياء القاهرة
تجميل أحياء القاهرة
تجميل أحياء القاهرة
تجميل أحياء القاهرة
تجميل أحياء القاهرة
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