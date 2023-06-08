التدخل السريع تنقذ حياة عجوز يعاني شلل الأطفال بطنطا .. صور

تمكن فريق التدخل السريع التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية اليوم من إنقاذ حياة عجوز يتجاوز عمره 83 عاما ونجله 54 عاما مريض بشلل الاطفال وإيداعه بدار المسنين بطنطا .

جاء ذلك تحت إشراف دخالد ابو المجد رئيس فريق التدخل السريع ورئيس للجنة مواطن بلا مآوى الرئاسية بالغرببة ورضا شاهين عضو الفريق وعضو اللجنة.



كما يأتي ذلك تنفيذآ لتعليمات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن وتحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

وتعود أحداث الواقعة حينما ورد بلاغ لرئيس فريق التدخل بوجود مسن يعيش معه نجله المصاب بشلل اطفال منذ الولادة بمنطقة قحافة ولا يوجد احد لخدمتهم.



كما تم إخطار المحاسب احمد حمدي عبد المتجلى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية .

والنمحاسب شيخ العرب عبدالله طنطاوى وكيل المديرية بالحاله والذين أوصوا بسرعة التدخل وعمل اللازم .



كما تحرك الفريق برئاسة دكتور خالد ابو المجد رئيس الفريق ورئيس اللجنه ورضا شاهين عضو الفريق وعضو اللجنه وعابد عبد المغنى عضو اللجنه من الحوكمه بالمحافظه.



وقام الفريق بعمل الفحوصات اللازمة بواسطة زوجة ابن الرجل والتى تقوم بخدمتهم منذ اكثر 18 عام وبالرغم من ان زوجها توفى منذ اكثر ثلاثة سنوات ولكنها لم تتوقف عن خدمتهم للولا اصابتها بانزلاق غضروفى.

كما تم ادخالهم دار الرعاية الاجتماعية للمسنين التابعة لجمعية الدفاع حيث انها الدار لوحيده التى يدخل بها الحالات الغير قادرة على خدمة نفسها ولو لم يكن لها اى دخل.