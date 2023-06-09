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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 9 يونيو 2023

صدى البلد

كشفت عبير فؤاد خبيرة علم الفلك عن تنبؤات الابراج وحظك اليوم، لجميع مواليد الأبراج، على جميع المستويات والاصعدة.

وقدمت عبير فؤاد حظك اليوم من خلال صفحتها الرسمية على الفيس بوك.

حظك اليوم وتوقعات الابراج الجمعة 9 يونيو 2023

ونستعرض التقرير التاني حظك اليوم الجمعة 9 يونيو 2023 على الناحية الصحية والمالية والعاطفية والاجتماعية.

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الحمل

من21/3 إلى 20/4 عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء وقد تجمعك بالأحباب والأصدقاء أفكار بناءة وترتفع معنوياتك ولن تندم إذا بادرت بالخطوة الأولى.
مهنيا وماليا: الكواكب مجتمعة في منزل العمل ويمدك ذلك بكل الوسائل التي تساعدك على متابعة مشاريعك وأعمالك بمنتهى الحماس والنشاط.

الثور

من 21/4 إلى 21/5 مهنيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تستمد الثقة بالنفس من داخلك ولا تنتظرها من الآخرين.
عاطفيا: تذكّر اليوم أن حب الطرف الآخر لك ينبع من سلوكك معه، لذا تحكّم في انفعالاتك.

الجوزاء

من 22/5 إلى 21/6 مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ يساعدك أن تعطي مثالا يحتذى به في الاجتهاد وقد توطد علاقتك بجهات أجنبية أو تتعرف على أشخاص جدد.
عاطفيا وعائليا: فينوس والمريخ في منزل العلاقات يعدانك بأوقات حلوة تجمعك مع الأحباب والأقارب.

السرطان

من 22/6 إلى 22/7 مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع المريخ بمنزلي المال، ومن المهم أن تنتبه لأهدافك وخطواتك، ولا تغامر في إدارة أمورك المالية.
عاطفيا واجتماعيا: تساعدك الأفلاك على الاقتراب ممن تحب، وتجد أنك تميل للاستقلالية ولإدارة حياتك بنفسك.

الأسد
من 23/7 إلى 22/8 عاطفيا: إذا كنت متزوجا حاول أن تتجنب الدخول في مناقشات عقيمة وتفهّم الاختلاف.
مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك وعليك أن تجتهد من أجل إصلاح علاقة متوترة وانتبه لحقوقك.

العذراء

من 23/8 إلى 22/9 صحيا ومهنيا: القمر يتنافر مع المريخ بمنزلي الصحة ومن المهم ألا تهمل صحتك وعليك بتنظيم أعمالك وجهودك.
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يساعدك على توطيد علاقاتك وتصر اليوم على فرض النظام المناسب لحياتك.

الميزان

من 23/9 إلى 22/10 عاطفيا: القمر في منزلك الخامس وقد تجد الحب على الأبواب وتبدو مستعدا لمغامرة عاطفية ويعدك اليوم بالحب والتفاهم والسعادة.
مهنيا واجتماعيا: تعمل بحماس وتميل اليوم نحو الانفتاح على من حولك وتجذبك نشاطات جديدة.

العقرب

من 23/10 إلى 22/11 مهنيا وعائليا: القمر معاكس في وضع معاكس وقد ينبئ بسوء تفاهم وعليك أن تحذَر من مضايقات البعض.
اجتماعيا وعاطفيا: تميل اليوم للتشاؤم وعليك أن تنظر إلى الجانب الجيد للأمور.

القوس

من 23/11 إلى 21/12 عاطفيا واجتماعيا: تعدك الأفلاك بقضاء أوقات لا تنسى مع من تحبهم ويحبونك.
مهنيا وعائليا: القمر في منزل العلاقات يمنحك يقظة وقدرة على إبراز مواهبك ويدفعك الفلك للوقوف بجانب الأخوة وتستمتع بقضاء أوقات عائلية حلوة.

الجدي

من 22/12 إلى 20/1 مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع المريخ بمنزلي المال وعليك أن تهتم اليوم بدراسة كل خطوة وكل قرار تفاديا للوقوع في أخطاء.
عاطفيا واجتماعيا: عطارد في منزل الحب يمنحك استعدادا كبيرا للاقتراب من الأحباب والأصحاب، فقط اعتنِ اليوم بأقوالك وسلوكك.

الدلو

من 21/1 إلى 19/2 عاطفيا واجتماعيا: القمر في برجك يمنحك كل السحر والجاذبية والتألق.
مهنيا: تمنحك الأفلاك نشاطا وحماسا وتمسك بزمام الأمور وتسيطر عليها وتمضي الأمور بسلام.

الحوت

من 20/2 إلى 20/3 اجتماعيا ومهنيا: القمر يتنافر مع المريخ بمنزلي الصحة وعليك أن تعتني بصحتك وتخطط في صمت، وأن تنظم جهودك وأولوياتك.
عائليا وعاطفيا: تنصحك الأفلاك بالابتعاد عن الفضوليين، وضَع حدّا لتدخل البعض.

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