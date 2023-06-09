صلاح حليمة :تجمع الكوميسا يستهدف زيادة التبادل التجاري

قال السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، أن تجمع الكوميسا كان في السابق، اتحادًا للسلع والخدمات، وأصبح بعد ذلك اتحاد جمركي.

وأشاد حليمة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي ام سي، بمشاركة الرئيس السيسى اليوم، الخميس، في أعمال القمة الثانية والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "كوميسا"، في العاصمة الزامبية لوساكا.

ونوه إلي أن تجمع الكوميسا كان في السابق، اتحادًا للسلع والخدمات، وأصبح بعد ذلك اتحاد جمركي، أما في الفترة الحالية بات وسيلة لتوصل إلى سوق مشتركة بين الدول الأعضاء - عددهم 21 دولة – كما أن الكوميسا له دور في الجانب السياسي بجانب الاقتصادي.



وأكمل السفير صلاح حليمة: “تجمع الكوميسا تطرق إلى التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، وزيارة النشاط التجاري لتحقيق التنمية المستدامة والاستثمارات في البنية التحتية”.



