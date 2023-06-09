تطورات إنشاء أول مستشفى مركزي ضمن مبادرة"حياة كريمة"بتكلفة مليار جنيه

رصد برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي، المستفيدين من حياة كريمة بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية.



وقال أحد المتطوعين بمبادرة حياة كريمة خلال حواره : "أنا خريج سياحة وفنادق وشاركت بالمبادرة طبقا لرؤية لابد من تنفيذها على أرض الواقع.. تم تحويل أحد المصارف من مقلب قمامة لسوق حضاري أحدي القري.. والمبادرة تعمل على القضاء على العشوائيات وتوفير الخدمات بالكامل فى القرية".

ورصد برنامج الحياة اليوم الأمهات المستفيدات من خدمات مركز التخاطب بقرية الأحراز بالقليوبية، كما رصد البرنامج تطورات إنشاء أول مستشفى مركزي ضمن مبادرة"حياة كريمة"بتكلفة مليار و200مليون جنيه.