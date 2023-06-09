ثنائي مصري حصلا على المركز الأول في المسابقة العالمية للروبوت برومانيا

استضاف الإعلامي أحمد فايق، في حلقة أمس، الخميس، ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع عبر قناة dmc، الطفلين عمر وردينة، الثنائي المصري الحاصل على المركز الأول في المسابقة العالمية للروبوت برومانيا.



وظهر الطفلان خلال الحلقة في حالة سعادة كبيرة، وكشفا استعدادهما للمسابقة العالمية للروبوت وقال إنهما بذلا جهدا كبيرا، كاشفين: "برمجنا الروبوت المستخدم في المسابقة في حوالي 9 ساعات".



وكشف مدرب الطفلين خلال الحلقة، عن مساعدة الطفلين للاشتراك في المسابقة العالمية وتحقيق المركز الأول في رومانيا، قائلا: "تعبوا وربنا كرمهم".



وحصل الطالبان ردينة فيصل الشناوي، وعمر محمد مسعد، على المركز الأول في مسابقة الروبوت العالمية برومانيا، ممثلين لمصر بمشاركة أكثر من 300 فريق، وسجلا أعلى نقاط في المسابقة التي نظمتها جامعة أوراديا الرومانية.