حلمي النمنم: الشعب المصري أثبت انتصاره في معركة الوعي أثناء الإصلاح الاقتصادي

قال وزير الثقافة الأسبق الكاتب الصحفي حلمي النمنم، إن المثقفين دائما يقودون الوعي، والشعب المصري أثبت انتصاره في معركة الوعي أثناء الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه لولا وجود الجيش المصري في 30 يونيو لم تكن هناك ثورة، ولولا وجود الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة في تلك اللحظة لم تكن هناك ثورة.

وأشار إلى أن غياب الجيش عن مظاهرات يناير 1952 تسبب في حدوث حريق القاهرة، ولو كان الجيش نزل وقتها لتحولت لثورة ولم تتعرض القاهرة للحريق، وكذلك فشلت ثورة 25 يناير 2011 بسبب استدعاء شخصية من الخارج وهو محمد البرادعي ولم تتدخل مؤسسات وطنية لحماية الثورة.