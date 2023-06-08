حلمي النمنم لـ"الشاهد": وزارة الثقافة قوية ومؤثرة وتعطي تحركاتها مؤشرات مهمة للعالم

قال وزير الثقافة الأسبق الكاتب الصحفي حلمي النمنم، إن وزارة الثقافة ليست كما يظن البعض، بل هي وزارة قوية ومؤثرة، وتعطي تحركاتها مؤشرات مهمة للعالم.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، إنه في معرض الكتاب يناير 2013، كانت هناك ندوة سيحضرها محمد مرسي، وقبل الندوة طلب شخص من موظفات الوزارة الخروج من القاعة لأن "مرسي لا يحب أن يرى نساء بدون حجاب".

وأوضح أن وزير الثقافة كان دائما يتعرض لانتقاد والهجوم من الإخوان، لكن وقت الإخوان كانوا دائما يهاجمونني من الخارج في فترة توليتي وزارة الثقافة حتى أستقيل، لأنهم يعرفون دلالة استقالة وزير الثقافة، ولكني كنت أرفض دائما.