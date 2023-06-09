عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حلمي النمنم: جماعة الإخوان من اللحظة الأولى لتأسيسها تعادي فكرة الوطن

حلمي النمنم
حلمي النمنم

قال وزير الثقافة الأسبق الكاتب الصحفي حلمي النمنم، إن جماعة الإخوان من اللحظة الأولى لتأسيسها تعادي فكرة الوطن والوطنية، وهي أسست لتحاول ضرب فكرة الدولة في مصر بدعم إنجليزي.

txt

حلمي النمنم: الشعب المصري أثبت انتصاره في معركة الوعي أثناء الإصلاح الاقتصادي

txt

حلمي النمنم: هناك أوقات ينسى المصريون خلافاتهم ويلتفون حول الوطن

وأضاف خلال استضافته في برنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أن المصريين حين خرجوا في ثورة 1919 وفرضوا رأيهم على الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، فقررت إنجلترا أن تدمر الفكرة القومية في مصر من خلال جماعات مثل الإخوان.

 

وأوضح أن برنارد لويس رجل المخابرات البريطانية زار مصر سنة 1969، ليستكشف إمكانية تحقيق السلام، والتقى كل الأطياف المصرية، وكتب دراسة قال فيها قال إن المصريين ليس لديهم أفكار عنصرية ضد اليهود بما فيهم جمال عبد الناصر، وأنهم مستعدون للسلام مقابل أن تعيد إسرائيل الأرض، إلا نائب مرشد الإخوان قال إن "كل عمل تقوم به إسرائيل ضد مصر يقربنا من أهدافنا".

حلمي النمنم النمنم الإخوان جماعة الإخوان اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. كاف يكافئ حكم مباراة الأهلي والوداد في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا

مفاجأة.. بئر السيدة عائشة يكشف عن كنز أثري جديد لمصر| صور

الزمالك اليوم.. صدمة بغرامة كهربا واستعادة طارق حامد وغموض موقف عمرو السيسي

العرافة الكفيفة بابا فانجا تتنبأ بـ كارثة تحل على العالم هذا العام.. تفاصيل

تحرك عاجل من الحكومة بعد واقعة سمكة قرش الغردقة .. ماذا فعلت؟

بـ 26 جنيها.. مفاجأة بشأن سعر الدولار العادل وسقوط الأخضر قريبا

شوبير يفجر مفاجأة بشأن مفاوضات الأهلي لضم نجم سانت إيتيان

تحرك عاجل ضد بايدن.. مطالب في الكونجرس بعزل الرئيس الأمريكي وسجنه

ترشيحاتنا

رئيس أسوان يوجه رسالة لاتحاد الكرة .. ويكشف تفاصيل إصابة إيفونا

شوبير يعلن مطالب أوسوريو بشأن صفقات الزمالك وموقف الراحلين

تركيا .. أردوغان يعزل محافظ البنك المركزي ويعين أول امرأة في منصبه .. من هي؟

من أي شيء تحمي سورة الكهف يوم الجمعة.. وما أفضل وقت لقراءتها؟

أمير المصري: ملقتش شريكة حياتي لغاية دلوقتي

شوبير يفجر مفاجأة بشأن مفاوضات الأهلي لضم نجم سانت إيتيان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

8 يونيو .. 9 سنوات على تنصيب المشير عبد الفتاح السيسي رئيساً لمصر

رئيس مركز البحوث سابقا يكشف أسباب استمرار الامطار لشهر يونيو

جمال شعبان يحذر: هذه العوامل تجعلك أكثر عرضة للأصابة بأمراض القلب

ياسمين عز تنصح السيدات بوصفة مهمة للمتزوجين اليوم

فيديو

أكلة سمك وجمبري في الإسكندرية بـ 6 آلاف جنيه تستدعي تحركا عاجلا وبيانًا رسميًا.. ماذا تحتوي؟ «فيديوجراف»

أسلحة بيولوجية ونووية.. توقعات العارفة بابا فانجا تغير العالم في 2023

تفاصيل العاصفة المدارية بيبارجوي .. أية دولة عربية ستتأثر بها؟

تعود لمصر قريبا.. حلا شيحة تعتذر لنقيب الممثلين | هل نشاهدها على المسرح قريبا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

اﻟﻤﺰﻳﺪ