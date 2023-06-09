حلمي النمنم: جماعة الإخوان من اللحظة الأولى لتأسيسها تعادي فكرة الوطن

قال وزير الثقافة الأسبق الكاتب الصحفي حلمي النمنم، إن جماعة الإخوان من اللحظة الأولى لتأسيسها تعادي فكرة الوطن والوطنية، وهي أسست لتحاول ضرب فكرة الدولة في مصر بدعم إنجليزي.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أن المصريين حين خرجوا في ثورة 1919 وفرضوا رأيهم على الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، فقررت إنجلترا أن تدمر الفكرة القومية في مصر من خلال جماعات مثل الإخوان.

وأوضح أن برنارد لويس رجل المخابرات البريطانية زار مصر سنة 1969، ليستكشف إمكانية تحقيق السلام، والتقى كل الأطياف المصرية، وكتب دراسة قال فيها قال إن المصريين ليس لديهم أفكار عنصرية ضد اليهود بما فيهم جمال عبد الناصر، وأنهم مستعدون للسلام مقابل أن تعيد إسرائيل الأرض، إلا نائب مرشد الإخوان قال إن "كل عمل تقوم به إسرائيل ضد مصر يقربنا من أهدافنا".