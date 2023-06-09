حلمي النمنم: الإخوان تسببوا لمصر في خسائر ضخمة ولا يمكن التصالح معهم

قال وزير الثقافة الأسبق الكاتب الصحفي حلمي النمنم، إن حكام مصر منذ ظهور جماعة الإخوان، قدموا النية الطيبة في تعاملهم مع الجماعة الإرهابية.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أن المشكلة التي تسبب أزمات بين الجماعة وحكام مصر أن الجماعة لا تقبل بأقل من حكم مصر، حتى السادات الذي قرر تطبيق الشريعة قتلوه، لأنهم لا يريدون تطبيق الشريعة بل يريدون الحكم.

ولفت إلى أن الإخوان تسببوا لمصر بخسائر ضخمة من 2011، وخطرهم قوي، ولا يمكن التصالح معهم، مصر قدمت 3 آلاف شهيد غير الجرحى في الحرب ضد الإرهاب، وهذا ضعفين ما قدمته مصر في عملية العبور 1973، خلاف مليارات الدولارات في قطاعات السياحة وغيرها.

وأوضح أن المصريين لا ينسون، وسمعت بنفسي في السبعينات الناس تقول في الشارع عن الإخوان "كنا ارتحنا منهم ايه اللي طلعهم تاني"، ولكن بعض النخب قد تتناسى من أجل مصالح سياسية، لكني لا أخشى من المصريين لأنهم وقفوا خلف سعد زغلول وجمال عبد الناصر وعبد الفتاح السيسي.

ولفت إلى أن ثورة 30 يونيو مازالت مستمرة، لأن الثورة ليست تغيير الحاكم، بل المهم إلى أين تأخذ الثورة البلد، وأنا أرى أن ثورة 30 يونيو تنفذ إنجازات تنقل مصر نقلة أخرى، من القضاء على فيروس سي وبناء المدن وغزو الصحراء، الثورة حولت مصر إلى دولة حقيقية، وليس مجرد مظاهرات مثل مرتزقة الثورات.