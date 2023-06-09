بدون مسكنات .. علاج صداع الجيوب الأنفية

صداع الجيوب الأنفية يسبب ألمًا أو ضغطًا حول الجبهة أو العينين أو الخدين.

فإن الاحتقان المصاحب يعني أن الأنسجة المبطنة للجزء الداخلي من الأنف منتفخة من الأوعية الدموية الملتهبة.

قد يكون المخاط موجودًا أيضًا. يصاحب الاحتقان دائمًا صداع الجيوب الأنفية ، على الرغم من أن هذه ليست قاعدة صارمة وسريعة وفقا لـ very well health

يعتمد علاج صداع الجيوب الأنفية على السبب الكامن وراءه.

يمكن علاج التهاب الجيوب الأنفية الفيروسي بشكل عام بشكل فعال في المنزل بالعلاجات التالية:



تبخير الوجه : قد يكون أيضًا مهدئًا ، على الرغم من أن الأدلة التي تدعم هذا العلاج غير متسقة.



يمكن علاج أعراض التهاب الجيوب الأنفية الجرثومي والفطري بنفس العلاجات المنزلية مثل التهاب الجيوب الأنفية الفيروسي، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب العدوى الأساسية العلاج إما بمضاد حيوي أو مضاد للفطريات.

كنت تعاني من جفاف الأنف الجيوب الأنفية من فقدان الرطوبة مع الصداع ، فجرّب ما يلي:

استخدام مرطب ضباب بارد

شرب الكثير من الماء

تجنب التعرض للمهيجات مثل دخان السجائر

يمكنك أيضًا التحدث مع مقدم الرعاية الصحية حول استخدام محلول ملحي أو حمض الهيالورونيك