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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب يواجه 7 تهم على خلفية قضية وثائق البيت الأبيض

أرشيفية
أرشيفية

أفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، اليوم الجمعة، بأن القضاء الأمريكي سيوجه 7 اتهامات للرئيس السابق دونالد ترامب وذلك على خلفية اتهامه في قضية الوثائق السرية للبيت الأبيض.

وتم تفتيش الممتلكات الواقعة على شاطئ البحر في منتجع ترامب الخاص بولاية فلوريدا في أغسطس الماضي وتمت مصادرة 11 ألف وثيقة، بما في ذلك حوالي 100 منها تم تصنيفها على أنها سرية. كما تم تصنيف البعض الآخر على أنه سري للغاية.

ونقلت "سي.إن.إن" عن مصادر مطلعة قولها: "الاتهامات الموجهة لترامب تركز على التآمر وحيازة وثائق سرية وعرقلة العدالة".

يوم أسود

وقال ترامب في مقطع فيديو نشره عبر منصته "تروث سوشيال: اليوم الجمعة: "إدارة بايدن الفاسدة أخبرت محامي بتوجيه قائمة اتهام ضدي، وتوجيه الاتهام ضدي يوم أسود في تاريخ الولايات المتحدة".

وأضاف ترامب: "بلادنا في طريقها للجحيم وإدارة بايدن تسلح وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي ولا يمكننا السماح بذلك. أنا رجل بريء وسنثبت ذلك من جديد وما يحدث لي غير عادل".

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وتابع ترامب: "تجري ملاحقة رئيس ذي شعبية كبيرة حصل على أعلى عدد من الأصوات أكثر من أي رئيس آخر".

وتعتبر هذه هي لائحة الاتهام الثانية لترامب، الذي أطلق مؤخرًا حملته الانتخابية ليصبح رئيسًا مرة أخرى.

ويبحث المدعون العامون، في نقل ترامب للملفات السرية إلى ملكيته الخاصة في منتجع "مار إيه لاجو" بولاية فلوريدا منذ العام الماضي.

وفي مقابلة يوم الأربعاء، نفى ترامب أن يكون قد تم إبلاغه بأنه يواجه لائحة اتهام بشأن تعامله مع الوثائق. وعندما سألته صحيفة "نيويورك تايمز" عما إذا كان قد تم إبلاغه بأنه هدف لتحقيق فيدرالي، رد ترامب "عليكم أن تفهموا" أنه لم يكن هناك اتصال مباشر بالمدعين العامين.

وأفادت وسائل إعلام محلية، مثل كل من "سي إن إن" و"إيه بي سي نيوز" و"بوليتيكو"، ليلة الأربعاء، أنه تم إخطار ترامب بأنه موضوع تحقيق جنائي عبر المراسلة، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تشير إلى أنه قد توجه اتهامات لترامب قريبًا، لكن من المحتمل ألا يستمر توجيه الاتهام إلى الشخص المعني وألا يصدر حكم فيه.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن شخصين مطلعين على القضية، قولهما إن الإخطار جاء من مكتب جاك سميث، محامي جرائم الحرب السابق الذي تحول إلى مدعٍ خاص وهو يبحث في الأدلة.

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