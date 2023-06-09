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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الإسكان يعرض التجربة العمرانية المصرية على نظيره الصومالي

وزير الإسكان بنيروبي
وزير الإسكان بنيروبي

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الفريق بشير محمد جامع، وزير الأشغال العامة والتعمير والإسكان بالحكومة الفيدرالية الصومالية، لعرض التجربة العمرانية المصرية، وتبادل التجارب والخبرات لمساعدة أشقائنا فى دولة الصومال، وذلك فى ختام مشاركته بالجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بنيروبى.


وخلال اللقاء، استعرض الدكتور عاصم الجزار، التجربة العمرانية المصرية، وبرنامج سكن لكل المصريين، الذى يتبناه الرئيس، والذى شمل إنهاء وتنفيذ مئات الآلاف من الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع (محور محدوى الدخل - محور متوسطى الدخل - محور أصحاب الدخل الأعلى)، لتلبية احتياجات جميع المواطنين فى الحصول على الوحدة السكنية المناسبة.
 

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كما استعرض وزير الإسكان، التجربة المصرية فى تنفيذ مشروعات تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، والقضاء على تلك المناطق، حيث تم تنفيذ ربع مليون وحدة سكنية لإعادة تسكين قاطنى تلك المناطق، مؤكداً أن هذه التجربة خلقت حالة كبيرة من الثقة بين الدولة والمواطنين.


من جانبه، عرض الفريق بشير محمد جامع، وزير الأشغال العامة والتعمير والإسكان بالحكومة الفيدرالية الصومالية، مشاكل التنمية العمرانية والإسكان في دولة الصومال، وخاصة مشكلة العمران غير الرسمي، مشيداً بما تحققه الدولة المصرية من إنجازات فى مختلف المجالات، ومعربا عن رغبته فى زيارة القاهرة للاستفادة من التجربة العمرانية المصرية.


 

الأسكان مصر التعمير التجربة العمرانية الصومال

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