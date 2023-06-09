تحقيقا للعدالة المعرفية| مسرح قصور الثقافة يتألق في المحافظات.. وعروض مختلفة تجوب الأقاليم

تواصل عروض المسرح للهيئة العامة لقصور الثقافة، التألق في محافظات مصر المختلفة، لتحقيق مبدأ العدالة الثقافية، وبناء الإنسان، ونشر المعرفة، والقضاء على الأفكار الظلامية، فضلا عن عودة المسرح لمكانته من جديد، وتشجيع الشباب والفتيات على الانضمام له.

ونرصد في هذا الملف، أبرز العروض المسرحية، التي تقدم في الوقت الحالي، بمسارح قصور الثقافة.

صندوق الدنيا.. يناقش أزمة الاحتباس الحراري

انطلقت أولى عروض نوادي مسرح الطفل بفرع ثقافة الدقهلية، إذ شهد مسرح أم كلثوم بقصر ثقافة المنصورة العرض المسرحي "صندوق الدنيا"، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

العرض تأليف مصطفى فتحي، إخراج أحمد مصطفى، أشعار سماء رضا، ويتناول ما يحدث في البيئة، سواء في النباتات والمياه، والاحتباس الحراري ومدى عدم قدرتنا على المحافظة عليها، في حين أن التلوث على مدار الوقت يمكن أن يتسبب في كارثة، يتجسد ذلك من خلال عم أدهم وجانا ابنته، فهو رجل بسيط يحكي للأطفال قصصا عن البحار، يوضح من خلالها الضرر العائد على الإنسان من تلوث المياه الذي يضر بالثروة السمكية، والضرر من تقطيع الأشجار، والاحتباس الحراري، في قصص منفصلة لكن الرابط بينهم هو الإنسان، وفي النهاية يتفق الأطفال على زراعة شجرة أمام منزل كل منهم والمحافظة على البيئة، والأهم هو اتفاقهم على توعية المجتمع بالمخاطر اللي فهموها وتعلموها.

الكلمة الثالثة.. للعودة إلى التعليم

شهد مسرح قصر ثقافة دمياط الجديدة العرض المسرحي "الكلمة الثالثة"، شريحة مسرح القصر، على مدار سبع ليال متتالية، ضمن العروض المسرحية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

يحكي العرض عن بابلو البطل، الذي نشأ وتربى وحيدا في الغابات، لتتوالى الأحداث حتى يجد طريقه للعودة لمن يشبهه من البشر، لكن دون أي معرفة بالتواصل البشري فلا يستطيع التعامل، لكنه يرفض التعليم بالبداية، حتى تظهر البطلة مارغا ذات الإقناع والسيطرة على تغيير رأيه نحو التعليم والتجربة لمرة أخرى.

العرض من تأليف أليخاندرو كاسونا، دراماتورج وإخراج زكي ثروت، مخرج مساعد إبراهيم حسن، مخرج منفذ أحمد ضيف، ترجمة على أشقر، ديكور مروان السيد، أزياء محمد سعد، أشعار عبد الله المداح، تأليف موسيقى، محمد نشأت، إضاءة إسلام أبو عرب، مكياج جوزيف وهيب، استعراضات محمد السيسي، تنفيذ موسيقى معتصم هاني، بطولة كل من يوسف صدقة وشهد محمد وعمر سليم وشيرين رخا وأحمد الخطيب وجهاد رشوان وأمل موسى وخالد جودة وبسملة خليفة ومحمد زقزوق وأحمد ضيف وعتيد علاء الدين وعدنان علاء الدين وكمال حسين وعبد العليم.

“وقال عبد ربه التائه” .. أدب نجيب محفوظ

بينما شهد مسرح قصر ثقافة السويس، أولى ليالي العرض المسرحي "وقال عبد ربه التائه" لفرقة السويس المسرحية القومية، ويستمر حتى 16 يونيو الحالي.

تدور أحداث المسرحية في أجواء أدب نجيب محفوظ، ‏أشعار مصطفى إبراهيم، ألحان أغاني أيمن حلمي، تأليف موسيقى وتوزيع كاملليو، كاريجورفي سلفاتوري - غريب، أزياء وإكسسوار ليلى عمرو، إسراء العسال، ديكور رامي عاطف، موسيقى هشام بلال، إضاءة أحمد تاتو، مخرج منفذ جرجس، إخراج طارق الدويري.

العرض بطولة مجموعة من فناني فرقة السويس القومية الممثلين أحلام سعد، أحمد غريب، أروى أسامة، بولا عطية، جرجس أنور، ديفيد ماجد، دينا الورداني، سندس صابر، سلوى عمر، شذى الجندي، شروق طلبة.

التوهة.. الصراع بين قوى الخير والشر والحب

وشهد قصر ثقافة الطفل ببنها، أولى ليالي العرض المسرحي "التوهة" للفرقة القومية المسرحية بالقليوبية، والذي يستمر حتى 16 يونيو الحالي، ضمن عروض الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

تدور أحداث العرض حول الصراع بين قوى الخير والشر والحب من خلال استدعاء قصة من تراثنا الشعبي "حسن ونعيمة" ومصير الشخصيتين خلال مراحل صراعهم مع المجتمع وذويهم، حيث تستعرض "التوهة" قصة حب حسن ونعيمة ومعانتهم مع المحيطين بهم من طمع العمدة في الزواج من نعيمة وطمع الأب في الأرض ثم هروب نعيمة لتحتمي بحسن وغدر صديقتها للإيقاع بها وطرد حسن من القرية.

"التوهة" من تأليف أشرف عتريس، موسيقى أحمد يسري، مخرج منفذ عوني المصري، كريم الحبشي والسيد مرسي، ديكور ناجح إبراهيم، بطولة ابتسام رفعت وخالد معروف والسيد مرسي وسعاد السعيد، ومحمد عطية، رقية المصري، الاء حسام ، إيمان سعيد، والطفلة جودي طارق، والطفلة يارا، وعبدالله محمد، ومحمد أشرف، محمود صيام صيام، وعبد الغني محمد عاطف، ومحمد تايجر، ومن إخراج محمد بحيري.