نادِ سعودي يسعى لضم نجم الأهلي المتألق.. تفاصيل

كشفت تقارير صحفية، عن وجود رغبة قوية من جانب نادي الحزم السعودي، في التعاقد مع حسين الشحات، نجم النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.



وتألق حسين الشحات مع فريق الأهلي في المباريات الماضية، مما أدى إلى وجود اهتمام من جانب الفرق لضمه خلال الميركاتو الصيفي.



ووفقًا لموقع "فوتبول تونزيان" التونسي: "فإن فريق الحزم السعودي قد دخل في مفاوضات مع نجم الأهلي المتألق حسين الشحات لضمه".



وأشار الموقع إلى أن فريق الحزم السعودي يرغب في تقوية صفوفه بضم لاعبين مميزين خاصة بعد التعاقد مع التونسي أيمن دحمان من الصفاقسي التونسي".



الأهلي ضد الوداد



ويستعد حسين الشحات مع الأهلي لمواجهة الوداد المغربي، بعد غد، في إياب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.