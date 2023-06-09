مايا مرسي تتفقد "معرض المصرية" على هامش فعاليات الدورة الثانية للمجلس الوزاري

تفقدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة المجلس الوزارى لمنظمة تنمية المرأة، "معرض المصرية" الذى ينظمه المجلس القومى للمرأة، وذلك على هامش فعاليات الدورة العادية الثانية للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة، التى استضافتها جمهورية مصر العربية علي مدار يومي ٧و٨ يونيو ٢٠٢٣.

وقد أشادت الدكتورة مايا مرسي بمنتجات السيدات وبجودتها وتميزها وتنوعها ، مؤكدة أن المعرض يعد وسيلة لتعريف ضيوف مصر من الدول الإسلامية المشاركة بالمؤتمر بمدى ثراء الثقافة والتراث المصرى، علاوة على كونه وسيلة لتسويق منتجات السيدات اللاتى يتدربن ضمن برامج ومشروعات المجلس .

هذا وقد تضمن معرض "المصرية" منتجات مصنوعة بأيدي سيدات من محافظات مصر المختلفة ، وقد تنوعت ما بين منتجات جلدية ومن الخوص، وحقائب مطرزة ومطبوعة ، وكوسترات وأطباق أسوانى من الخوص، وعرائس إميجرومى، وأطباق ديكوباج.



كما تضمن المعرض منتجات سيناوية مطرزة مصنوعة بايدى سيدات دربهن المجلس فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لتعزيز قدراتهن حتى يستطعن الإرتقاء بالمستوى المعيشي لهن ولأسرهن.

علاوة على منتجات سيدات تم تدريبهن ضمن مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" ،الذى ينفذه المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، تضمنت منتجات مكرمية ، وطباعة وتطريز على المنسوجات، واكسسوارات نحاسية بالأحجار الكريمة، واكسسوارات منزلية صنعتها سيدات محافظات الأقصر والغربية والبحيرة والمنيا.

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