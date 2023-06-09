الاتحاد الأوروبي يوجه الاتهام لوست هام وفيورنتينا بسبب أحداث نهائي دوري المؤتمر

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اليوم الجمعة إنه وجه الاتهام لفيورنتينا ووست هام يونايتد بسبب سوء سلوك جماهيرهما في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي يوم الأربعاء الماضي.



واضطر الحكم لإيقاف اللعب في منتصف الشوط الأول بعد أن ألقى مشجعوا وست هام بمقذوفات صوب كريستيانو بيراجي لاعب فيورنتينا، لتصيب المدافع في رأسه وتنزف منه الدماء.



وسيواجه الفريقان اتهامات بإلقاء مقذوفات، وبالإضافة إلى ذلك، تم توجيه الاتهام لفيورنتينا بسبب اشعال ألعاب نارية، في حين تم اتهام وست هام بسبب اقتحام جماهيره لأرض الملعب.



وقالت الشرطة التشيكية أيضا إنها اعتقلت 16 من جماهير فيورنتينا بعد أن هاجموا مجموعة من مشجعي وست هام وضابط شرطة في حانة محلية قبل المباراة.



وانتهت المباراة بفوز وست هام 2-1 بعد ان سجل جارود بوين هدف الفوز في الدقيقة 90، ليتوج الفريق الإنجليزي بالبطولة.