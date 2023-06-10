مفتى الجمهورية : الحج يرسخ لأوامر الشرع ومقابلة الإساءة بالحسنى ويجوز بالإنابة.. التوسُّل بالرسول وآل بيت وأولياء الله مشروع

حل الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، ضيفا على برنامج "نظرة"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامى حمدى رزق وفى التقرير التالى نرصد ابرز التصريحات.

المفتي يكشف حكم الاجتماع للصلاة على النبي| فيديو

رد الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية على حكم اجتماع الناس للصلاة على النبي في المساجد أو غيرها .

وأضاف شوقى علام الصلاة على النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- بعد صلاة الجمعةِ جهرًا واجتماعَ الناس على ذلك؛ هو أمرٌ مشروعٌ على سبيل الاستحباب، حيث يَجمَعُ الناسَ على قربة من أجلِّ القربات.

وتابع مفتي الجمهورية: لا إثم فيه ولا بدعة، وإنما البدعة في التضييق على المسلمين فيما فَسَحَ اللهُ تعالى لهم ورسولُه- صلى الله عليه وآله وسلم-.

وطالب المفتى بمراعاة الالتزام بالآداب الشرعية كأن يكون رفع الصوت رفعًا متوسطًا، ليس فيه إزعاجا، مع توافق الأصوات بطريقةٍ موزونةٍ، وهذا كله بمراعاة إجراءات جهات الاختصاص المنظِّمة لهذا الشأن.

المفتي: الحج يرسخ لأوامر الشرع ومقابلة الإساءة بالحسنى والتحلي بمكارم الأخلاق.. فيديو

قال الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، إنَّ النفوس تشتاق للحج لأنه عبادة العمرِ وأمنية كلِّ مسلم، فأداؤها يمثل كمال الإسلام وتمام الدِّين.

وأضاف شوقى علام أن بعض الشعائر في الحج لا تكون مطلوبة لذاتها، إنما لما وراءها من المعاني، وبهذا التوجيه يحصل لدى الحاج مزج حكيم بين الشكل الظاهري والبدني من الإحرام والطواف وسائر المناسك.



وتابع: القيم والأخلاق والمشاعر التي يحياها أثناء ممارسة هذه الشعائر، من الالتزام بأوامر الشرع الشريف، واجتناب نواهيه، ومقابلة الإساءة بالحسنى، والتحلي بمكارم الأخلاق عند التعامل مع الغير حتى وإن تعدى عليه من أجل صحة هذه العبادة وقَبولها، ويستوي التعامل بالحسنى هنا مع الإنسان أو الحيوان أو النبات أو الجماد.



المفتى يكشف شروط النيابة فى الحج ويؤكد: ليست مرتبطة بصلة القرابة

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، حكم النيابة في الحجِّ، حيث علق قائلا: يجوز لغير القادر صحيا أن يوَكِّلَ غيره ليحج عنه، بشرط أن يكون الوكيل قد أدى فرض الحج عن نفسه.

ورد شوقى علام،على سؤال يخص درجة القرابة التي تسمح بالإنابة في العمرة أو الحج منوها: كل القرابات مسموح لها بالإنابة، بل لو لم توجد صلة قرابة كذلك.

وعلق مفتي الجمهورية: النيابة ليست مرتبطة بصلة القرابة من الأساس، ولا مانع لأي شخص أن ينوب عن المتوفى في الحج.

وبشأن عدم تقدير البعض لمكانة المسجد النبوي، شدد المفتي أن العلماء أجمعوا على أنَّ البقعة التي ضَمَّتْ أعضاء الجسد الشريف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل بقعة في الأرض.

المفتي: مناسك الحج فرصة لبناء شخصية المسلم بطريقة متوازنة.. فيديو

أكد الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، أن شعيرة الحج ترشد المسلم إلى خير وسيلة يُتقرَّب بها إلى حضرة ذي الجلال في كلِّ أحوال حياته وشئونها؛ حيث تجعله متجرِّدًا بصورةٍ كاملةٍ أثناء مدَّتِها الزَّمنيَّة من كلِّ شواغلِه.

وأضاف شوقى علام ،أن الأشخاص الذين يقبلون الحج، يقبلون على ربِّهم لا همَّ له إلا الذكر والعبادة والتلبية والدعاء.



وتابع: قد نهى الله تعالى الحاجَّ بأسلوبٍ فيه تأكيدٌ ومبالغةٌ، عن الوقوع في سَيِّئِ الأخلاق ومذموم ِالسلوك في هذا الزمان الفاضل والميقات المبارك وتلزم المسلم بمبدأ المساواة مخبرًا ومظهرًا، وتعميق معاني الأخوة الإسلامية والإنسانية وعدم تقسيم الناس إلى طبقات يعلو بعضها فوق بعض وتغليب المنفعة الخاصة على العامة.

وأضاف المفتي أن شعيرة الحج تعتبر بمناسكها مجالًا واسعًا وفرصة مباركة لبناء شخصية المسلم بطريقة متوازنة.

المفتى يوضح حكم مشروعية التوسل بالنبي وآل البيت.. فيديو

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، حكم التوسل بالنبي وآل البيت، وتساهل البعض في تبديع الناس.

وأوضح شوقى علام قائلا: لقد أجمع علماء الأمة من المذاهب الـ4 على أنه يجوز ويستحب التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته وبعد انتقاله صلى الله عليه وآله وسلم للرفيق الأعلى.

وعلق مفتي الجمهورية: اتفق العلماء مشروعية التوسل بالنبي قطعًا ولا حرمة فيه، وما ندين الله به أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مستحبٌّ، وأحد صيغ الدعاء إلى الله عزَّ وجلَّ المندوب إليها، ولا عبرة بمن شذَّ عن إجماع العلماء.

وشدد المفتي أن القول في التوسُّل بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأولياء الله الصالحين؛ فإن جمهور العلماء على أنه مشروعٌ ولا حرمة فيه.