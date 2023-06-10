عطية الطنطاوي: الرئيس السيسي أعاد العلاقات المصرية القوية مع دول إفريقيا

كشف الدكتور عطية الطنطاوي، عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، عن دلالات وأهمية زيارة الرئيس السيسي للدول الإفريقية والتي انتهت بدولة موزمبيق.

وأضاف الدكتور عطية الطنطاوي، عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، والمُذاع عبر فضائية "النهار"، أن الرئيس السيسي على مدار التسع سنوات من توليه الحكم قام بعطاء بلا حدود للدول الإفريقية.

وتابع الدكتور عطية الطنطاوي، عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، أن الرئيس السيسي أعاد العلاقات المصرية القوية بدول إفريقيا، موضحًا أن ازدهار إفريقيا يكون بالتكامل الاقتصادي.