قال الدكتور مدحت عبد الحليم استشارى الكلي، إذا كنت مصاباً بجرثومة المعدة، فقد يكون من الحكمة تجنب بعض الأطعمة التي تسبب تهيج المعدة وتزيد من أعراض الجرثومة، ومن هذه الأطعمة:

أطعمة توقف عن تناولها فورا .. إذا كنت مصابا بجرثومة المعدة

1. الأطعمة الحارة والمليئة بالتوابل، مثل الفلفل الحار والكركم والكمون.

2. المشروبات الغازية والكحولية، والتي تزيد من إفراز الحمض المعوي في المعدة.

3. الأطعمة الدهنية والغنية بالدهون، مثل اللحوم الحمراء والأغذية المقلية.

4. الحليب ومشتقاته، حيث يمكن أن يسبب اللبن والأجبان تهيجًا في الجهاز الهضمي.

5. الأطعمة الحامضية، مثل الحمضيات، والتي يمكن أن تساعد على زيادة إفراز الحمض المعوي في المعدة.

6. القهوة والشاي والكولا، حيث يمكن أن تؤثر على تنظيم الحموضة في المعدة.

7. الأطعمة الصعبة والتي يصعب على المعدة هضمها، مثل الأطعمة الدسمة واللحوم المشوية والأغذية المقلية.

8. الأطعمة الحلوة والمعجنات، حيث يمكن أن تساعد على زيادة إفراز الحمض المعوي في المعدة.

9. الأطعمة الحامضية والمخللات والمأكولات البحرية، حيث يمكن أن تسبب تهيجًا في المعدة وتزيد من أعراض الجرثومة.

وأكد " استشارى الكلي فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أنه يجب التأكد من تناول وجبات صحية ومتوازنة، والاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالألياف، والتي يمكن أن تساعد على تحسين الهضم وتخفيف الأعراض المرتبطة بالجرثومة، كما ينصح بعدم تناول الطعام قبل النوم بفترة زمنية طويلة وتجنب الإفراط في تناول الطعام في وجبة واحدة.