فقدت نصف وزنها بالتخلي عن مكون واحد.. جين ماكدونالد تثير الجدل برشاقتها

شاركت نجمة التلفزيون جين ماكدونالد متابعيها كيف أسقطت ثلاثة مقاسات و خسارة الكثير من وزنها ، أثناء استضافة حفل توزيع جوائز الصابون البريطاني ، وذلك بتحول مذهل في فقدان الوزن .

وفقا لموقع express كشفت جين ماكدونالد أنها تمكنت من إسقاط ثلاثة أحجام من الفساتين أثناء مشاركتها في برنامج Sugar Free Farm التابع لـ ITV ، وهو برنامج تلفزيوني يرى المشاهير يتناولون نظامًا غذائيًا خالٍ من السكر أكثر من اتباع نظام غذائي

كشفت جين ماكدونالد عن تخليها عن تناول الكعك ، والبسكويت ، والأطعمة الجاهزة والتي اعتادت على تناولها و لم تكن تعلم أنها غالبًا ما تكون محملة بالسكر.

قررت جين ماكدونالد التخلي عن كل هذا للحصول على مكونات طازجة مثل "اللحوم الخالية من الدهون والخضروات المفرومة في علب من Tupperware والفلفل والسبانخ وأشياء من هذا القبيل".