تراجع أسعار النفط عالميا وانخفاض العقود الآجلة

تراجعت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل مساء أمس الجمعة لتسجل انخفاضًا للأسبوع الثاني على التوالي إذ زادت بيانات صينية مخيبة للآمال من المخاوف المتعلقة بنمو الطلب بعد قرار السعودية خفض الإنتاج.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.17 دولار، أو 1.5%، عند التسوية إلى 74.79 دولار للبرميل، كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.12 دولار، أو 1.6%، إلى 70.17 دولار للبرميل.
وعلى أساس أسبوعي، سجل خام برنت خسائر بنسبة 1.6%، في حين سجل خام غرب تكساس الأمريكي خسائر أسبوعية بنسبة 2%.
وخسر الخامان القياسيان أكثر من ثلاثة دولارات أول أمس الخميس بعدما أشار تقرير إعلامي إلى اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق نووي وهو أمر من ِشأنه أن يؤدي لزيادة المعروض. وقلص الخامان خسائرهما بعد أن نفى البلدان صحة التقرير.
وارتفعت أسعار النفط في بداية الأسبوع بعد تعهد السعودية بتخفيضات كبيرة في الإنتاج بالإضافة إلى التخفيضات التي اتفقت عليها في وقت سابق مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها.
لكن المكاسب تراجعت بعد ارتفاع مخزونات الوقود الأميركية وبيانات ضعيفة عن الصادرات الصينية.
ويتوقع بعض المحللين ارتفاع أسعار النفط إذا لم يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة في اجتماعه القادم في 13 و14 يونيو، فيما قال محللون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يؤثر أيضا على الخطوة القادمة للسعودية.