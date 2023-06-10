تراجع أسعار النفط عالميا وانخفاض العقود الآجلة

تراجعت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل مساء أمس الجمعة لتسجل انخفاضًا ‏للأسبوع الثاني على التوالي إذ زادت بيانات صينية مخيبة للآمال من المخاوف ‏المتعلقة بنمو الطلب بعد قرار السعودية خفض الإنتاج.‏

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.17 دولار، أو 1.5%، عند التسوية إلى ‏‏74.79 دولار للبرميل، كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.12 ‏دولار، أو 1.6%، إلى 70.17 دولار للبرميل.‏

وعلى أساس أسبوعي، سجل خام برنت خسائر بنسبة 1.6%، في حين سجل خام غرب تكساس الأمريكي خسائر أسبوعية بنسبة 2%.

وخسر الخامان القياسيان أكثر من ثلاثة دولارات أول أمس الخميس بعدما أشار تقرير ‏إعلامي إلى اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق نووي وهو أمر ‏من ِشأنه أن يؤدي لزيادة المعروض. وقلص الخامان خسائرهما بعد أن نفى البلدان ‏صحة التقرير.‏

وارتفعت أسعار النفط في بداية الأسبوع بعد تعهد السعودية بتخفيضات كبيرة في ‏الإنتاج بالإضافة إلى التخفيضات التي اتفقت عليها في وقت سابق مع منظمة البلدان ‏المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها.‏

لكن المكاسب تراجعت بعد ارتفاع مخزونات الوقود الأميركية وبيانات ضعيفة عن ‏الصادرات الصينية.‏

ويتوقع بعض المحللين ارتفاع أسعار النفط إذا لم يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي ‏الأمريكي سعر الفائدة في اجتماعه القادم في 13 و14 يونيو، فيما قال محللون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يؤثر أيضا على الخطوة القادمة للسعودية.‏