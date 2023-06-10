عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دونيتسك: إصابة 3 أشخاص جراء قصف أوكراني للمنطقة

إصابة 3 أشخاص جراء
إصابة 3 أشخاص جراء قصف أوكراني للمنطقة

أعلنت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الأزمة الأوكرانية اليوم السبت، إصابة 3 أشخاص جراء قصف أوكراني لدونيتسك، خلال الساعات الـ24 الماضية.


ونقلت وكالة أنباء /تاس/ الروسية عن البعثة قولها - عبر قناتها على تطبيق تليجرام - "إن القوات الأوكرانية قصفت دونيتسك 18 مرة، مستخدمة في ذلك 124 قذيفة من المدفعية الثقيلة وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق".


وأوضحت أن 4 مناطق مأهولة بالسكان تعرضت للهجمات، مما أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين وتدمير 10 منازل ومنشأة بنية تحتية مدنية.


وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

 

دونيتسك أزمة الأوكرانية الأراضي الأوكرانية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الروسي فلاديمير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية تلجأ لتطبيق إجراء جديد لرفع جودة الخدمات المقدمة للحجاج

الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين بشأن طقس الثلاثاء

مفاجأة كبرى حول غرامة كهربا لنادي الزمالك قبل نهائى إفريقيا

مفاجأة من "كاف" لـ حكم مباراة الأهلي والوداد

بسبب نقص الريال السعودي.. 3 عملات عربية متاحة أمام الحجاج|فيديو

رسميا.. الزمالك يضمن المشاركة في الكونفيدرالية الموسم المقبل

ابن عم عروس قليوب المقتولة يوم دخلتها ينهي حياة شقيق المتهم

الاتحاد السكندري: أزمة حسام عاشور مستمرة.. ونرحب بتجديد إعارة محمود علاء

موضوعات متعلقة

كندا تدعم الأمن والسلام في الشرق الأوسط بـ69 مليون دولار

اليمن والنرويج تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية وجهود تحقيق السلام

ميانمار تلغي استلام المساعدات الدولية للمناطق المتضررة من إعصار موكا

الكرملين: الصناعة النووية الروسية جاهزة لإثبات مزاياها للأطراف المهتمة بالتعاون

القوات المسلحة السودانية توافق على هدنة 24 ساعة اعتبارا من صباح غد

الرئيس الموريتاني يدعو البرلمان للانعقاد لانتخاب هيئة المكتب

رئيسا الإمارات وصربيا يبحثان تعزيز التعاون الثنائي والمستجدات الإقليمية والدولية

رئيس وزراء أوكرانيا: ترميم محطة كاخوفكا يتكلف ملياري يورو

ترشيحاتنا

أوكرانيا تفشل في كل هجماتها على القوات الروسية.. والسبب

شوبير يشارك صوراً من مران الأهلي استعداداً للقاء الوداد

أعراض الإصابة بالإنهاك الحراري

إسرائيل تعتزم تصنيع أسلحة في دولة عربية

قصة هزت مواقع التواصل.. أردني يلم شمل أسرة مصرية بعد فراق 15 عاما

هل الدعاء يغير القدر في الرزق والزواج والموت؟.. 7 حقائق ينبغي معرفتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمجموع 35%.. عائلة هندية تحتفل بنتيجة ابنها في الثانوية العامة وتكرمه|شاهد

ابنة هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

بـ8 مليون جنيه.. عرض شقة على كوبري أمريكي للبيع بسعر "لُقطة"|شاهد

فقدت نصف وزنها بالتخلي عن مكون واحد.. جين ماكدونالد تثير الجدل برشاقتها

فيديو

محمد رمضان : أنا اغلي مغني فى مصر .. وبطلب طيارة خاصة

3 تحديات تواجه الأهلي في نهائي إفريقيا أمام الوداد.. ونادي سعودي يطلب نجم الفريق

بحضور مني الشاذلي.. رقص وفرحة خيري رمضان بزفاف ابنه

السيسي في موزمبيق: نقدم الدعم لمواجهة الإرهاب.. وعلماء الأزهر جاهزون لتدريب الأئمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

اﻟﻤﺰﻳﺪ