دونيتسك: إصابة 3 أشخاص جراء قصف أوكراني للمنطقة

أعلنت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الأزمة الأوكرانية اليوم السبت، إصابة 3 أشخاص جراء قصف أوكراني لدونيتسك، خلال الساعات الـ24 الماضية.



ونقلت وكالة أنباء /تاس/ الروسية عن البعثة قولها - عبر قناتها على تطبيق تليجرام - "إن القوات الأوكرانية قصفت دونيتسك 18 مرة، مستخدمة في ذلك 124 قذيفة من المدفعية الثقيلة وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق".



وأوضحت أن 4 مناطق مأهولة بالسكان تعرضت للهجمات، مما أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين وتدمير 10 منازل ومنشأة بنية تحتية مدنية.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.