انطلاق الأسبوع الثاني لامتحان الثانوية الأزهرية بالإسكندرية

انطلق الأسبوع الثاني من امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بالإسكندرية، اليوم السبت الموافق العاشر من يونيو، بامتحان اللغة الإنجليزية للقسم العلمي.

وقد تابع المشرف العام على الامتحانات علاء العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب يرافقه عبد الحكيم قاعود موفد قطاع المعاهد الأزهرية، لجان معهدي الإسكندرية الإعدادي الثانوي وبنين سموحة الإعدادي الثانوي.

وقال الأستاذ علاء العريان: إن عملية المتابعة مستمرة على مدار الساعة سواء في أيام الامتحانات أو الإجازات، حيث يتم المتابعة قبل بدء اللجنة وأثناءها وبعدها، بالإضافة إلى المتابعة الدورية للحراسة الليلية.

كما بين "قاعود" أن عملية المتابعات الميدانية لا تقتصر على متابعة اللجان داخل المعاهد، بل تشمل الاطمئنان على توزيع الأسئلة من بداية الصباح ومتابعة خطوط سير سيارات التوزيع والاطمئنان على التسليم الأوراق والتسلم في الوقت المناسب.

كما يتم مراجعة خطة المتابعة لموجهين العموم ومديري الإدارات والتأكد إنها تشمل جميع اللجان، وكذلك قياس مدى رضا الطلاب على اللجان والامتحان.