عمره ما هيكسب بطولات.. بيومي فؤاد يهاجم مشجع الزمالك

كشف الفنان بيومي فؤاد، عن استيائه من بعض جمهور الزمالك، غير الداعم للأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال الفنان بيومي فؤاد، عبر برنامج اللعيب: “بعد ما شوفت مشجع الزمالك في مطار المغرب واللي بيكتبه شوقي السعيد بقيت متأكد إن الزمالك عمره ما هيرجع يكسب بطولات.. أفضل ما يفعلوه العيشة في دور المظلوم”.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره الوداد في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الأحد المقبل الموافق 11 يونيو، وذلك في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزاً هاماً على حساب نظيره الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأخير على مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، استعدادا لمواجهة فريق الوداد المغربي في اللقاء الذي يجمع الفريقين في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.