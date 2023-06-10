نتيجة الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالاسم ورقم الجلوس

يكثر البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023، وأعلنت بوابة الأزهر الشريف نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية 2023 .

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

أعلنت بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023.

ويمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية من خلال الدخول على الرابط التالى بوابة الأزهر الشريف اضغط هنا

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

- يتم الدخول على موقع بوابة الأزهر الشريف من خلال الرابط التالى: بوابة الأزهر الشريف .

- اختيار خدمات الأزهر الشريف.

- اختيار نتائج الشهادات الأزهرية.

- كتابة رقم جلوس الطالب.

- إدخال بيانات المعهد الأزهري التابع له الطالب.

- الضغط على كلمة عرض النتيجة.