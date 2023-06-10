هل يخطط بوتين للحديث مع المستشار الألماني .. الكرملين يجيب

نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف وجود أي خطط حتى الآن لدى الرئيس فلاديمير بوتين بشأن إجراء محادثة هاتفية مع المستشار الألماني أولاف شولتز.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال بيسكوف للصحفيين اليوم السبت "ليس لدى الرئيس بوتين حاليًا خطط لمحادثة هاتفية مع المستشار الألماني".

وكان المستشار الألماني أولاف شولتز أعلن في وقت سابق، أنه يعتزم التحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الهاتف قريبًا لحثه على سحب القوات من أوكرانيا.

أوضح شولتز، متحدثاً في مؤتمر الكنيسة البروتستانتية الألمانية في نورمبرج، اليوم السبت، أنه تحدث إلى بوتين عبر الهاتف في الماضي.

كذلك أضاف المستشار أنه "يخطط للقيام بذلك مرة أخرى قريباً".

وكان شولتز قد قال في وقت سابق، إنه يخطط للتحدث مع بوتين "في الوقت المناسب"، وأضاف حينها أنه"مر وقت طويل منذ آخر مكالمة هاتفية.

في المقابل، أبدت موسكو حينها انفتاحها لأي حوار يصب في حماية مصالح البلاد.