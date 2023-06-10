شاهد.. أحمد حجازي بعد خضوعه لعملية الرباط الصليبي

طمأن الإعلامي أحمد شوبير الجماهير علي حالة النجم المصري أحمد حجازي مدافع نادي اتحاد جدة، بعد إجراء عملية الرباط الصليبي.

ونشر شوبير عبر حسابه علي فيسبوك صورة لحجازي وكتب "أحمد حجازي بعد خضوعه لعملية الرباط الصليبي.

وكان حجازي قائد الفريق الاتحادي قد تعرض لإصابة في الركبة خلال مباراة فريقه قبل الماضية أمام الفيحاء، تسببت في غيابه عن مواجهة الطائي.

وكان أحمد حجازي، رفقة طارق حامد، قد نجحا فى قيادة الاتحاد، لحصد لقب الدوري السعودي الموسم الحالي 2022 - 2023، وذلك بعد غياب 13 عاما.

ونجح الاتحاد فى التعاقد مع النجم الفرنسي كريم بنزيما، فى صفقة مجانية، بعد نهاية عقده مع ناديه السابق ريال مدريد.