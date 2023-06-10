عزة مصطفى لوالدة صاحبة ذهبية الرمح من ذوي الهمم: عايزة أتشرف بوجودكم معايا

كشفت هيام والدة سامية محمد صاحبة ذهبية الرمح في دورة الألعاب العالمية بفرنسا ، تفاصيل حصول ابنتها على الميدالية الذهبية، خاصة وأنها من ذوي الهمم.



وقالت هيام في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" ابنتي تعود غدا من فرنسا مع بعثة منتخب مصر ".

واضافت هيام :" ابنتي ومن يشبهها يعتبرون قدوة للشباب ومثال يحتذى بهم وهم يرفعون علم مصر عاليا ".



وقاطعتها عزة مصطفى قائلة :" انا عايزة اتشرف بوجودك ووجود سامية معايا على الهواء في الاستوديو ".

وتابعت عزة مصطفى :" سامية واللي زيها فوق راسنا، احنا مقصرين معاكم جدا، وسوف نجهز للقاء بيننا كي نروي كافة تفاصيل بطولة سامية".



