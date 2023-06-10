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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

عزة مصطفى لوالدة صاحبة ذهبية الرمح من ذوي الهمم: عايزة أتشرف بوجودكم معايا

سامية محمد صاحبة
سامية محمد صاحبة ذهبية الرمح في دورة الالعاب العالمية

كشفت هيام والدة سامية محمد صاحبة ذهبية الرمح في دورة الألعاب العالمية بفرنسا ، تفاصيل حصول ابنتها على الميدالية الذهبية، خاصة وأنها من ذوي الهمم.

 

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وقالت هيام في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "، :"  ابنتي تعود غدا من فرنسا مع بعثة منتخب مصر ".

 

واضافت هيام :" ابنتي ومن يشبهها يعتبرون قدوة للشباب ومثال يحتذى بهم وهم يرفعون علم مصر عاليا ".


وقاطعتها عزة مصطفى قائلة :" انا عايزة اتشرف بوجودك ووجود سامية معايا على الهواء في الاستوديو ".

 

وتابعت عزة مصطفى :" سامية واللي زيها فوق راسنا، احنا مقصرين معاكم جدا، وسوف نجهز للقاء بيننا كي نروي كافة تفاصيل بطولة سامية".


 

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