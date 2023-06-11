أعلى سعر دولار في البنوك اليوم 11-6-2023

وصل أعلي سعر دولار أمام الجنيه وذلك خلال بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 11-6-2023، مسجلا ف 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

وبحسب تقارير مصرفية فقد جاء أعلي سعر دولار مقابل الجنيه في أحد أكبر بنوك القطاع الخاص العربة والمتمثل في مصرف أبوظبي الاسلامي.

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع وذلك مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 11-6-2023

جاء أقل سعر دولار مقابل الجنيه في بنوك مصر والأهلي المصري والتنمية الصناعية.

ومع بداية معاملات اليوم الأحد استقر سعر الدولار أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 11-6-2023 في البنوك العاملة داخل السوق المصرية بدون أي تغيير.



وصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع.

سعر القطاع الخاص



وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه حوالي 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، أبوظبي التجاري، المصرف العربي الدولي، البنك التجاري الدولي CIB، بنك قطر الوطني الأهلي QNB،المشرق،العربي الافريقي الدولي، الأهلي المتحد، الكويت الوطني، الأهلي المتحد، الإسكندرية".



ثاني أعلى سعر



وبلغ ثاني أعلي سعر دولار في البنوك نحو 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في ميد بنك.



تراجع في البورصة العالمية

انخفضت مستويات الدولار خلال الأسبوع الماضي وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، لينخفض بنسبة 0.6% ويسجل انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي ليغلق تداولات الأسبوع بالقرب من أدنى مستوياته في أسبوعين.

تراجع مستويات الدولار يأتي في ظل التصحيح السلبي الذي سيطر على تداولاته خلال الأسبوع الماضي بعد سلسلة من الارتفاع وصلت به لأعلى مستوياته منذ أكثر من شهرين ونصف، هذا بالإضافة إلى تزايد التوقعات بقيام الفيدرالي بتثبيت الفائدة في اجتماعه المقبل وهو ما يحد من قوة الدولار.

أما عن العائد على السندات الحكومية فقد استمر في الارتفاع خلال الأسبوع الماضي بالرغم من التذبذب، ليسجل العائد على السندات لأجل 10 سنوات ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.2%، بينما ارتفع العائد على السندات لأجل عامين الأكثر ارتباطاً بتغير الفائدة بنسبة 2.1%.

أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 6 يونيو، انخفاض الطلب على عقود بيع الذهب مقارنة مع التقرير السابق بمقدار 6164 عقد بينما ارتفع الطلب على عقود شراء الذهب مقارنة مع التقرير السابق بواقع 161 عقد.

اظهر التقرير أيضاً ارتفاع إجمالي قرارات التداول على عقود شراء الذهب إلى 239 أمر تداول بينما وصلت أوامر شراء عقود بيع الذهب إلى 165 أمر تداول.

البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر تراجع الطلب على عقود البيع وهو ما يعكس الاستقرار الأخير في أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي، وذلك في ظل تزايد التوقعات بتثبيت الفيدرالي لأسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماعه القادم.

مؤشر الجنيه

يعتزم البنك المركزي المصري إطلاق مؤشر خاص بـ الجنيه المصري يضم سلة من العملات الدولية والذهب، لتغيير ثقافة ربط الجنيه بـ الدولار، كما يعمل البنك على عقود التحوط للعملة بعد انتهائه من العقود المستقبلية.



يذكر أن إطلاق مؤشر لقياس أداء العملة، أمر مطبق في العديد من الدول، وهناك عدة مؤشرات رئيسية للعملات مثل مؤشر الدولار الأمريكي، والجنيه الإسترليني، والدولار الكندي، ويتم إنشاء المؤشر ليضم سلة من العملات بوزن نسبي متباين بهدف إيجاد سعر صرف واقعي بدلا من الاعتماد على عملة رئيسية مثل الدولار الأمريكي.



والهدف من إطلاق مؤشر الجنيه هو تغيير الصورة الذهنية للمواطنين، والتي تربط بين سعر صرف الجنيه المصري والدولار ومصر ليست في حاجة لربط سعر الجنيه بالدولار، مثل الدول الخليجية التي تربط سعر عملتها بالدولار الأمريكي لأن اقتصادها قائم على تصدير النفط في الأسواق العالمية مقابل استيراد مجموعة كبيرة من السلع الاستراتيجية والأسلحة والتكنولوجيا الحديثة من الولايات المتحدة الأمريكية.

ويصف الخبراء أن الربط بين الجنيه والدولار بالأمر المغلوط” لأن الولايات المتحدة ليست الشريك التجاري الأساسي لمصر.