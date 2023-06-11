بشرى سارة بشأن أسعار اللحوم وهذا ثمنها اليوم 

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، إن الوزارة قامت بتنويع مناشئ استيراد اللحوم لتأمين احتياجات المواطنين.

وأوضح تستهدف الدولة توفير اللحوم في الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين.

وأضاف تم التعاقد مع جيبوتي والهند لنقل اللحوم عن طريق البحر واستبعاد تشاد خلال المرحلة الراهنة حيث يستوجب نقل اللحوم منها لمصر استخدام الطيران وهو أمر مكلف.

اللحوم

واتخذت الحكومة العديد من الخطوات الاستباقية للسيطرة على أسعار اللحوم بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى 2023.

وفي إطار سعي الحكومة لرفع العبء عن المواطن وفرت لحوم بلدي وسوداني طازجة في الأسواق، بالإضافة إلى وصول 5 آلاف رأس أغنام من تنزانيا وذبحها بمجازر الأدبية بالسويس.

اللحوم

وقال إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن سعر الكيلو في منافذ الوزارة 195 جنيها وهذا يغطي حوالي 50% من المستهدفين في منظومة الدعم، ومنظومة الدعم تصل إلى 64 مليون مواطن أما اللحوم في القطاع الخاص تصل إلى 300 و ‫‫400 جنيه ونحن نستهلك من اللحوم سنويا 1.4 مليون طن وحوالي 57% من اللحوم الموجودة في السوق إنتاج محلي و 43% مستوردة من الخارج.

ننشر أسعار اللحوم اليوم الأحد في محال الجزارة والمجمعات الاستهلاكية وسط جهود حكومية جادة لتوفير اللحوم للمواطنين بأسعار مناسبة.

سعر اللحوم للمستهلك

وتوفر وزارة التموين لحومًا طازجة سودانية في المنافذ الاستهلاكية بـ سعر 195 جنيهًا للكيلو.

وطرحت وزير الزراعة لحوم في جميع منافذها بسعر 225 جنيهًا لكيلو اللحوم البلدي الطازجة

وأرسل وزير التموين رسالة طمأنينة للمواطنين، مشيرًا إلى أن مصر بها نحو 5 آلاف رأس من الماشية السودانية في المجازر، وأن احتياطي اللحوم والدواجن يغطى احتياجات المواطنين من 7 إلى 10 شهور.

اللحوم





أسعار اللحوم اليوم

وعن أسعار اللحوم اليوم الاحد 11-6-2023 واصلت استقرارها في المنافذ الاستهلاكية، وكذلك في محال الجزارة.

أسعار اللحوم البلدي اليوم

وينشر موقع “صدى البلد” أسعار اللحوم البلدي والمجمدة اليوم الاحد 11 يونيو 2023 في الأسواق والمنافذ الاستهلاكية، وفي محال الجزارة، وفقًا لآخر تحديث أعلنته شعبة القصابين “الجزارين” بالاتحاد العام للغرف التجارية.

ونستعرض خلال السطور التالية أسعار اللحوم البلدي بجميع أنواعها، وأيضًا أسعار اللحم الجملي، بالإضافة إلى أسعار الكبدة، والسجق وجميع مبيعات الجزارة.

أسعار اللحوم بمنافذ الزراعة

سجّلت أسعار اللحوم البلدي الطازجة فى منافذ وزارة الزراعة سعر 225 جنيهًا، في حين أن سعرها خارج المنافذ يصل إلى 300 جنيه، أي بتخفيضات تصل إلى 30%.

وتتراوح أسعار اللحوم التشادية التي تم طرحها في السوق المصرية، بين 140 و160 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم المجمدة اليوم

وعن أسعار اللحوم المجمدة فتراوح سعر الكيلو الكندوز بين 150 و180جنيهًا للكيلو، ووصل سعر كيلو الضاني إلى 185 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم البلدي