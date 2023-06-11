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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تراجع جديد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية اقتصادية جديدة حيث استقر سعر الدولار أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 11-6-2023 في البنوك العاملة داخل السوق المصرية بدون أي تغيير.

شاهد الفيديو:


وصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع.

وصل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع في بنوك مصر والأهلي المصري والتنمية الصناعية.


وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه حوالي 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، أبوظبي التجاري، المصرف العربي الدولي، البنك التجاري الدولي CIB، بنك قطر الوطني الأهلي QNB،المشرق،العربي الافريقي الدولي، الأهلي المتحد، الكويت الوطني، الأهلي المتحد، الإسكندرية".

 

أما الذهب تراجعت أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر 11-6-2023 ، إذ تراجع سعر الجرام من العيار الأشهر والأكثر تداولا في سوق الصاغة المصرية وهو عيار 21 بقوة، بعدما سجل ارتفاعا الأيام الماضية.

وتراجع  سعر الذهب اليوم، إذ هبط سعر الجرام عيار 21 بنحو 480 جنيها من أعلى سعر ليسجل اليوم بحد أدنى نحو 2320 جنيها بعدما وصل إلى 2800 جنيه قبل قرار الحكومة الخاص بواردات الذهب.

كمت سجل الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات نحو 18,560 جنيها كأقل سعر مقارنة بـ 19460 جنيها قبل عدة أيام، فيما استقر سعر الجرام عيار 18 عند نحو 1,989 جنيها كأقل سعر اليوم في سوق الصاغة.

 

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