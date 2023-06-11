لها إسهامات متعددة.. رئيس الأوبرا ينعى ماجدة صالح أول باليرينا مصرية

نعى الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، وجميع الفنانين والعاملين الدكتورة ماجدة صالح أول باليرينا مصرية والتى رحلت عن عالمنا صباح اليوم الأحد 11 يونيو بعد صراع مع المرض .

وقال رئيس الأوبرا ، إن الراحلة إحدى رائدات فن الباليه المصرى ، مشيرا إلى اسهاماتها المتعددة فى هذا المجال وتمثيلها الوطن فى العديد من المحافل الدولية الى جانب مشاركتها بفاعلية فى إثراء الحياة الثقافية المحلية ، مؤكدا أن مشاركتها فى اولى العروض المتخصصة عام 1966 أتاح الفرصة لاستمرار وازدهار فن الباليه فى مصر ، وقدم العزاء لأسرتها وأصدقائها داعيا الله أن يتغمد الفقيدة برحمته .

حول ماجدة صالح

جدير بالذكر أن ماجدة صالح أول عارضة باليه مصرية ، التحقت بأولى دفعات المعهد العالي للباليه، الذي تأسس ضمن معاهد أكاديمية الفنون في مصر عام 1958، حصلت مع أربع زميلات لها على منحة دراسة من أكاديمية البولشوي في موسكو عام 1963، وبعد عودتهن إلى مصر قدمن عام 1966 أول عرض باليه في تاريخ مصر، بعنوان "نافورة بختشي سراي" ، نالت بعده وسام الاستحقاق ، شاركت فى العديد من العروض على خشبة مسرح البولشوي ومسرح قصر المؤتمرات بالكرملين وغيرها من مسارح الاتحاد السوفيتي في جولة فنية قامت بها خلال سبعينيات القرن الماضي .