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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب التنسيقية: الموازنة الجديدة هي الأضخم في تاريخ مصر

النائب عمرو درويش
النائب عمرو درويش

أعلن النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024.

 

وقال "درويش" خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي: "أوافق على الموازنة التي تمت وسط تحديدات شديدة تواجه الدولة المصرية داخليا وخارجيا" مضيفا: "يجب أن يكون موقف النواب يتوازى مع الدولة المصرية".

ووجه "درويش" التحية للحكومة المصرية على موازنة مصر للعام المالي 2023/2024، قائلا: "أحيي الحكومة على الموازنة، لأن هذه الموازنة هي الأضخم في تاريخ مصر" مضيفا: "يجيب علي الحكومة أن تتلافى جميع ملاحظات النواب لكن مهما أيضا أن نؤكد أن مصر قوية وأن هذه المرحلة أن يجب يحصل توافق بين المجلس والحكومة والقيادة للسياسة لنمر جميعا من هذه المرحلة".

 

وأضاف نائب التنسيقية عمرو درويش: "سهل جدا نرصد السلبيات لكن المرحلة الحالية تتطلب أن نتوافق وأن يكون هناك شفافية".

 

ووجه "درويش" التحية للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على إدارته الحكيمة للجلسات العامة لمجلس النواب، قائلا: "أشكرك علي إدارة المجلس وإدارة الجلسات وسعد بوجود قيمة وقامة علي رأس المجلس".

الموازنة مشروع الموازنة العامة للدولة عمرو درويش تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين مجلس النواب

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