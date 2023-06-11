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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يعتمد الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام

محافظ الوادي
محافظ الوادي

اعتمد اللواء دكتور محمد  الزملوط محافظ الوادي الجديد، الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ ، والذي يتيح الفرصة ل٥٠ ٪ من الطلاب الناجحين للالتحاق بالمدارس الثانوية العامة بالمحافظة. 

 أوضح المحافظ أنه جرى تحديد درجة القبول بكل إدارة تعليمية على النحو التالى: 

_إدارة الخارجة التعليمية  243,5  درجة فأكتر .

_ إدارة الداخلة التعليمية 237 درجة فأكثر .

_ إدارة الفرافرة التعليمية 219،5 فأكثر .

_ إدارة باريس التعليمية 231 درجة فأكثر.

_ إدارة بلاط التعليمية 220درجة فأكثر

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وأكد المهندس سيد عبد العزيز  وكيل التعليم بالمحافظة، أن تحديد الحد الأدنى يأتى من منطلق الحرص على تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين الطلاب، على أن يتم النزول بالمجموع فى حدود الفراغات والأماكن الشاغرة بكل إدارة تعليمية.

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