محافظ الوادي الجديد يعتمد الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ ، والذي يتيح الفرصة ل٥٠ ٪ من الطلاب الناجحين للالتحاق بالمدارس الثانوية العامة بالمحافظة.

أوضح المحافظ أنه جرى تحديد درجة القبول بكل إدارة تعليمية على النحو التالى:

_إدارة الخارجة التعليمية 243,5 درجة فأكتر .

_ إدارة الداخلة التعليمية 237 درجة فأكثر .

_ إدارة الفرافرة التعليمية 219،5 فأكثر .

_ إدارة باريس التعليمية 231 درجة فأكثر.

_ إدارة بلاط التعليمية 220درجة فأكثر

وأكد المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة، أن تحديد الحد الأدنى يأتى من منطلق الحرص على تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين الطلاب، على أن يتم النزول بالمجموع فى حدود الفراغات والأماكن الشاغرة بكل إدارة تعليمية.