صفقة سوبر.. الرجاء المغربي يقترب من ضم نجم صن داونز

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب نادي الرجاء البيضاوي المغربي، برئاسة محمد بودريقة، من ضم أحد لاعبي صن داونز الجنوب إفريقي، خلال الميركاتو الصيفي.

ووفقًا لموقع “لو 360 سبورت” المغربي فإن إدارة نادي الرجاء توصلت لاتفاق مع هاشم دومينجو، لاعب نادي ماميلودي صن داونز للتعاقد معه قبل انطلاق "الميركاتو" الصيفي المقبل.

وأضاف أن ضم اللاعب المذكور جاء بناء على طلب من مدرب الرجاء الجديد خاصة وأنه أشرف على تدريب أورلاندو بيراتس في جنوب افريقيا، ويعلم إمكانيات اللاعب.

واختتم أن الرجاء الرياضي، يرغب في تعزيز صفوفه بلاعبين جدد استعدادًا للموسم الكروي المقبل.

مدرب الرجاء المغربي الجديد

يُذكر أن الرجاء المغربي قد أعلن مؤخرًا تعيين جوزيف زينباور، مديرًا فنيًا للفريق خلفًا للتونسي منذر الكبير.