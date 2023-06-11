وصول الفنانة فريدة فهمي لقصر السينما لتكريمها عن مسيرتها الفنية

بدأت منذ قليل ندوة تكريم الفنانة فريدة فهمي بقصر السينما بجاردن سيتي عن مشوارها الفني بحضور الفنان تامر عبد المنعم.

وقال الفنان تامر عبد المنعم إنه يحب الفنانة فريدة فهمي ويقابلها البوم لأول مرة موضحا:"فوجئت إنك جميلة زي ما انتي".

وتحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني يتم ‎تكريم النجمة الكبيرة فريدة فهمي اليوم الأحد بقصر السينما.

‏‎وأعلن الفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية ومدير قصر السينما ان قصر السينما سيستضيف النجمة الكبيرة فريدة فهمي لتحل ضيفة علي جمهورها في ندوة يديرها المخرج الكبير عادل عوض ويعقبها يتم تكريمها وتسليمها شهادة تقدير من وزارة الثقافة ودرع الهيئة العامة لقصور الثقافة عن مشوارها الفني الحافل وتاريخها الكبير كما سيتم عرض فيلم غرام في الكرنك من اخراج علي رضا وبطولتها مع محمود رضا.