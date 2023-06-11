أعلنت الشرطة الاسكتلندية الإفراج عن رئيسة وزراء اسكتلندا السابقة دون توجيه اتهامات لها في التحقيق قي قضية تمويل الحزب الوطني.

وكانت الشرطة الاسكتلندية ألقت القبض على نيكولا ستورجيون رئيسة الوزراء السابقة كجزء من تحقيق الشرطة في الشؤون المالية للحزب الوطني الاسكتلندي لاستجوابها من قبل المحققين.

واستقالت السيدة البالغة من العمر 52 عامًا من منصب زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي والوزيرة الأولى في مارس من هذا العام ، منذ حدوث العديد من التطورات في التحقيق في إنفاق حزبها.



واعتقل بيتر موريل ، زوج ستورجن ، الرئيس التنفيذي السابق للحزب الوطني الاسكتلندي ، في أبريل. ثم أجرى المحققون بحثًا لمدة يومين في منزل ستورجيون وموريل في جلاسكو.

وتم القبض على كولين بيتي، أمين صندوق الحزب الوطني الاسكتلندي آنذاك ، بعد أسبوعين بعد اعتقال موريل وتنازل بعد ذلك عن دوره في الحزب.

وقال متحدث باسم شرطة اسكتلندا: “تم القبض على ستورجيون البالغة من العمر 52 عامًا اليوم ، الأحد 11 يونيو 2023 ، كمشتبه به فيما يتعلق بالتحقيق الجاري في تمويل الحزب الوطني الاسكتلندي”.

وأضاف 'المرأة محتجزة ويتم استجوابها من قبل محققي شرطة اسكتلندا'.

وتم الإفراج عن موريل وبيتي دون توجيه اتهامات لهما على ذمة التحقيق.