عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عواقب مدمرة.. مفاجأة مدوية بشأن استعداد حلف الناتو لدخول الحرب في أوكرانيا

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال الصحفي الأمريكي المخضرم، سيمور هيرش، الحائز على جائزة بوليتزر، اليوم الأحد، إن الهجوم المضاد الذي بدأه الجيش الأوكراني سيكون له عواقب سلبية على كل من أوكرانيا وأمريكا وحلف الناتو.

وأضاف هيرش في مقابلة مع الصحفي البريطاني جورج جالاوي، معلقا على الهجوم الأوكراني المضاد: ”لن يكون لهذا عواقب جيدة على أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي “الناتو” وبالتأكيد على إدارة بايدن".

وتابع هيرش، عما إذا كان يرى علامات على أن حلف الناتو يستعد لدخول الحرب في أوكرانيا، أن “مشاركة الحلف في هذه الحرب تتكشف بالفعل أمام أعيننا”.

مبعوث البابا فرانسيس يكشف عن خطة الفاتيكان لإنهاء حرب أوكرانيا

تطور خطير.. بوتين يستعد للتهديد بضربات ضد حلف الناتو بسبب أوكرانيا

وقال: "ربما يكون حلف الناتو بالفعل في أوكرانيا…. أعني، إذا كنا نتحدث عن التدريب والاستشارات، هناك العديد من المجموعات المنفصلة التي تعمل في صفوف الجيش الأوكراني في الوقت الحالي”.

وأضاف هيرش: “وصف البعض هذا الهجوم بأنه محكوم عليه بالفشل مقدما… يبدو الأمر كما لو كان لديك 15 مجموعة رقص مختلفة تم تدريبها بشكل منفصل، ثم وضعتها في نفس الفصل الدراسي ومنحتها يوما أو ثلاثة أيام لتنظيم التدريب… بالطبع سيفشل، هذا ما يحدث الآن في الجيش الأوكراني”.

الجيش الأوكراني أوكرانيا حلف الناتو أمريكا إدارة بايدن الهجوم الأوكراني المضاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شر البلية| حقيقة وتفاصيل إذاعة مباراة الأهلي والوداد على قناة "حرامي سينما"

عاجل .. تشكيل الأهلي أمام الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا

مفاجأة.. قناة مغربية مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والوداد المغربي.. اعرف التردد

شاهد مباراة الاهلى والوداد بث مباشر الآن 0-1 في نهائي أبطال أفريقيا

3 مفاجأت سارة للأهلي قبل مباراة الوداد.. يكشفها كبير مشجعي الزمالك |تقرير

مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر الآن فى نهائي دوري أبطال إفريقيا

مفاجأة.. تقارير تكشف عن بيع مصطفى فتحي نهائيا لهذا النادي

6 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والوداد المغربي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

موضوعات متعلقة

زوجة زيلينسكي تتوجه لـ إسرائيل .. ماذا يحدث؟

تطور خطير.. القوات الأوكرانية تشن ثلاث هجمات على دونيستك

تحذير عاجل من 4 وزارات أمريكية بشأن الطائرات المسيرة الإيرانية

مبعوث البابا فرانسيس يكشف عن خطة الفاتيكان لإنهاء حرب أوكرانيا

هجوم أوكراني كبير .. بيان عاجل من الجيش الروسي بشأن معارك باخموت

بعد توجيه 37 تهمة ضد ترامب.. موقف غريب وغير متوقع من بايدن

بسبب كارثة كاخوفكا.. المياه تغرق 22 ألف منزل في خيرسون

تطور خطير.. بوتين يستعد للتهديد بضربات ضد حلف الناتو بسبب أوكرانيا

ترشيحاتنا

تقدم سريع.. الجيش الأوكراني يعلن عن ثالث انتصاراته ضد روسيا

من أجل سايبرتراك .. تسلا تنتج بطارية الـ 4680 خلية في كاليفورنيا

العجز دافع لتطور الكتابة| رحل اليوم.. نص كلمة حمدي أبو جليل بعد فوزه بجائزة نجيب محفوظ

نهائي أبطال أفريقيا.. الأهلي يتأخر بهدف أمام الوداد المغربي في الشوط الأول

محافظ البحر الأحمر عن اللنش المحترق: من المراكب المتميزة المملوكة لإحدى الشركات

عواقب مدمرة.. مفاجأة مدوية بشأن استعداد حلف الناتو لدخول الحرب في أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمذاق شهي ومميز.. طريقة عمل المقلوبة بالدجاج

بإطلالة ملفتة.. هند صبرى تخطف الأنظار من باريس

أعرض وأسباب تكيسات المبيض لدى النساء

شاهد.. مقعد طائرة من طابقين يثير صدمة الركاب

فيديو

حماتك هتطبخلك وتغسلك وتدلعك.. مميزات جوازة بيت العيلة في كوكب ياسمين عز

محمد رمضان يقدم روشتة لجمهوره: 4 أسباب تجعلك نمبر وان «فيديوجراف»

طرح 361 وحدة سكنية في القاهرة الجديدة وبدر و6 أكتوبر والعاشر

مبادرة الرئيس.. خطوات الخضوع للكشف المبكر عن الأورام السرطانية مجانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ