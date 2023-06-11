عواقب مدمرة.. مفاجأة مدوية بشأن استعداد حلف الناتو لدخول الحرب في أوكرانيا

قال الصحفي الأمريكي المخضرم، سيمور هيرش، الحائز على جائزة بوليتزر، اليوم الأحد، إن الهجوم المضاد الذي بدأه الجيش الأوكراني سيكون له عواقب سلبية على كل من أوكرانيا وأمريكا وحلف الناتو.

وأضاف هيرش في مقابلة مع الصحفي البريطاني جورج جالاوي، معلقا على الهجوم الأوكراني المضاد: ”لن يكون لهذا عواقب جيدة على أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي “الناتو” وبالتأكيد على إدارة بايدن".

وتابع هيرش، عما إذا كان يرى علامات على أن حلف الناتو يستعد لدخول الحرب في أوكرانيا، أن “مشاركة الحلف في هذه الحرب تتكشف بالفعل أمام أعيننا”.

وقال: "ربما يكون حلف الناتو بالفعل في أوكرانيا…. أعني، إذا كنا نتحدث عن التدريب والاستشارات، هناك العديد من المجموعات المنفصلة التي تعمل في صفوف الجيش الأوكراني في الوقت الحالي”.

وأضاف هيرش: “وصف البعض هذا الهجوم بأنه محكوم عليه بالفشل مقدما… يبدو الأمر كما لو كان لديك 15 مجموعة رقص مختلفة تم تدريبها بشكل منفصل، ثم وضعتها في نفس الفصل الدراسي ومنحتها يوما أو ثلاثة أيام لتنظيم التدريب… بالطبع سيفشل، هذا ما يحدث الآن في الجيش الأوكراني”.