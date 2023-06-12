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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد مرتجي يفجر مفاجأة عن مكافأة لاعبي بعد الفوز بدوري أبطال أفريقيا

الأهلي
الأهلي

علق المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، على تحقيق النادي الأهلي دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه، بعد الفوز على نادي الوداد الرياضي بنتيجة 3-2.

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وأضاف خالد مرتجي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، أن :" بنلعب في أجواء صعبة ورجالتنا قدروا يسعدوا الجمهور وجمهور الأهلي هو الأساس، والماتش كام صعب ومش سهل، وقدمنا مباراة على مستوى يليق بالنادي الأهلي".

 


وتابع المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، أن الجمهور لم يصمت 90 دقيقة، الأجواء التي عاشها لاعبو الأهلي، تجعلهم جديرين بارتداء قميص الأهلي، و الحادية عشر كتبت لنا، ودائما ربنا يجعل السعادة وسعادة المصريين مستمرة على يد الأهلي".

 

المكافآت

وعن الجوائز والمكافآت أكمل المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، أن :" لدينا لائحة تسرى على الجميع، ونسعى دائما للحفاظ على لاعبينا وهم يستحقون كل تقدير".
 

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