سيد معوض: الأهلي توج ببطولة إفريقيا عن جدارة

أكد سيد معوض، أن النادي الأهلي يستحق بطولة إفريقيا عن جدارة واستحقاق، مشددًا على أن جمهور القلعة الحمراء كان وراء التتويج بعد المساندة الكبيرة للفريق، موجهًا التهنئة للاعبين والجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "كولر طور كثيرا من أداء النادي الأهلي، والمستوى تطور بشكل جيد، ومحمد عبدالمنعم كان له دور كبير في التتويج باللقب، والفريق حقق نتائج طيبة للغاية منذ الخسارة أمام صن داونز".

وأضاف: "صعود الأهلي لكأس العالم للأندية إنجاز كبير يحسب للجيل الحالي، ومعظم الأجيال من سنة 2005 لعبت في المونديال، وهذا دليل على قوة منظومة المارد الأحمر، وكولر واحد من أبرز المدربين الذين جاءوا إلى الأهلي في السنوات الماضية".

وواصل: "هناك لاعبين تطورت بشكل ملحوظ تحت قيادة كولر، وهو ما يدل على البصمة الواضحة للمدير الفني، علاوة على تحقيق العديد من الألقاب هذا الموسم، خصوصا أن كولر تولى المهمة وكانت الظروف سيئة للغاية، واليوم أي لاعب يخرج من الأهلي تجد البديل المناسب بنفس المستوى، وكولر مدرب متوازن بين الدفاع والهجوم وله بصمة واضحة".

وزاد: "اليوم، كولر كان أول مرة يأخذ المغامرة في تغييرات الأهلي خلال المباراة، والدفع بـ أفشة والسولية وعبدالقادر".

وأتم: كولر ولاعبو الأهلي يستحقون الاشادة والتحية على ما قدموه خلال اللقاء".