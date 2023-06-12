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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني : الرئيس السيسي يقدم دعمًا غير مسبوق للصناعة المحلية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال النائب شحاته أبو زيد، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن القيادة السياسية ومصر بقيادة الرئيس السيسي هيأت المناخ بشكل جيد للنهوض بالقطاع الصناعي.

مشيرُا إلى أنه لولا التحديات التي واجهت المصر داخيا وخارجيا، خاصة المتعلقة بفيروس كورونا والحرب الروسيا الأوكرانية، لكانت هناك نتائج أفضل على مستوى القطاع.

وأضاف "أبو زيد"، في تصريحات له، أن القطاع الصناعي شهد طفرة كبيرة، حيث كانت الـ 9 سنوات الماضية بسبب حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، شاهدة  ولا تزال في عهده - على افتتاح العديد من المصانع والمشروعات التي تعزز النهوض بالقطاع وتدعم الصناعة المصري، وذلك من أجل تحقيق هدف مصر في الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات.

وأشار النائب شحاته أبو زيد، إلى أنه في هذا الصدد، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي المبادرة الوطنية لدعم الصناعة المصرية «ابدأ»، والتي تعمل على تشجيع توطين الصناعة المحلية، لافتًا إلى أن تلك المبادرة قاطرة لنهوض القطاع النصاعي وتشجيع المنتج المحلي.

وأوضح عضو مجلس النواب أن تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كان له نصيب كبير في دعم رواد الأعمال، لافتًا إلى أن هذا كله انعكس على معدلات النمو والتي ارتفعت لمستويات قياسية، قبل أن تتراجع بسبب ظروف خارجية.

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