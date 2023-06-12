ستيفن جيرارد مديرا فنيا لنادي الاتفاق السعودي

أعلن عمر ربيع ياسين عن أختيار ‏ستيفن جيرارد مدير فني لنادي الاتفاق السعودي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب عمر ربيع ياسين :"‏ستيفن جيرارد مدير فني لنادي الاتفاق السعودي و الاعلان الرسمي خلال ساعات".

أعلن الإعلامي عمر ربيع ياسين عن انتقال كانتي لاعب تشيلسي صفوف اتحاد جدة لمدة موسمين عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب ربيع :"رسميا كانتي لاعب تشيلسي ينتقل الي صفوف اتحاد جده لمدة موسمين مقابل ٢٠٠ مليون يورو".

وينتهي عقد كانتي مع تشيلسي بنهاية الموسم الحالي، وبالتالي يحق له الانضمام مجانا لأي ناد في الموسم الجديد.

وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" لا يزال وضع كانتي مفتوحًا لأنه يحب البقاء في تشيلسي لكن المحادثات لا تتقدم إلى المراحل النهائية بعد أن اقتربت من الاتفاق الكامل في مارس".