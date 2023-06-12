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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرة الهجرة تؤكد دور الكنيسة المصرية في خدمة أبناء مصر بالخارج

صدى البلد

أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي، أهمية دور الكنسية الكبير في خدمة أبناء مصر بالخارج وتقديم العون والمشورة لهم . 
جاء ذلك خلال استقبالها القس ثائوفيلوس آفامينا، كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديسة دميانة بمدينة براي بأيرلندا، وذلك عقب اجتماع الجالية المصرية بأيرلندا واسكتلندا مع السفيرة سها جندي عبر الفيديو كونفرانس، في إطار مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، بحسب بيان اليوم /الاثنين/ لوزارة الهجرة.
وأوضحت وزيرة الهجرة أن لقاءها بالقس ثائوفيلوس آفامينا، جاء حرصا على التعاون وإبراز الخدمات التي تقدمها الكنيسة المصرية للجالية المصرية بالتعاون مع السفارة المصرية في أيرلندا، مضيفة أنه تم التطرق للعدد الضخم من الشباب المصري الذي يعمل في جمهورية أيرلندا، والتي تعد مركزا مهما لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في الاتحاد الأوروبي، حيث يجتمع بها عدد ضخم من كبريات شركات الاتصالات العالمية وتعد نافذة انطلاق لأسواق الاتحاد الأوروبي .
وشددت على أن السوق المصري يمكنه استيعاب المزيد من هؤلاء الشباب المتميز، بالإضافة إلى الأسواق الأوروبية الأخرى، وأن وزارة الهجرة يسعدها التواصل معهم من خلال مركز ميدسي لشباب المصريين في الخارج التابع لوزارة الهجرة.
وتابعت أنه تم الاتفاق على ترتيب اجتماع للاستماع خلاله إلى أوضاع هذه المجموعات المهمة من الشباب ومحاولة الوصول إلى حلول لأي تحديات يواجهونها، حرصا من الدولة على التواصل مع أبنائها في أي مكان.
من جانبه، أشاد القس ثافوئيلوس بجهود السفارة المصرية في دبلن على لم شمل الجالية وخصوصا في المناسبات الرسمية التي تشكل أياما عائلية بارزة بالنسبة للمصريين في الخارج.
وأشار الأنبا ثائوفيلوس إلى أن الشباب المصري بما يمتلك من علم في هذا المجال أصبح هدفا لهذه الشركات التي تحتاج لمن يمتلك العلم ويتحدث اللغة العربية التي يتم مخاطبة حوالي 420 مليون متحدثا بها حول العالم، لافتا إلى أن هذا العدد الضخم من الشباب قد تأثر عمله بسبب وباء الكوفيد 19 وضغط أعداد العمالة حينها، ما أدى إلى استمرار عمل البعض من المنازل وإنهاء عقود البعض الآخر؛ إلا أن الغالبية العظمى منهم مازالوا يزاولون عملهم بانتظام. 
وذكر بيان وزارة الهجرة أن الكوادر المصرية أسهمت في التطور والتقدم التكنولوجي لأيرلندا ومثلوا اللبنة الأولى للانطلاقة التكنولوجية من خلال الزيارة التي قام بها وزير الاتصالات المصري عام 2009 ومد جسور التعاون والتطوير التي شملت توقيع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) في مايو 2009، مذكرة تفاهم مع رابطة شركات البرمجيات الأيرلندية (ISA) من أجل توسيع مجالات التعاون في البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال البرامج، والتي هدفت إلى تعزيز أوجه التعاون بين شركات تكنولوجيا المعلومات في مصر وأيرلندا وتوسيع نطاق المهام التجارية والمشاركة بينهما.
 

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