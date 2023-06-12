بعد تألقه.. تعرف على مصير بيرسي تاو مع الأهلي

علق أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، علي مصير بيرسي تاو مع الأهلي بعد تألقه في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "مصدر داخل الأهلي: لن نفرط في بيرسي تاو مهما كانت العروض المالية.. اللاعب أصبح من الأعمدة الأساسية".



بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، يطير إلى بلاده جنوب إفريقيا، بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني لقضاء فترة من الراحة رفقة عائلته.

وتوجه بيرسي تاو من المغرب إلى بلاده، بعد حصول الفريق على راحة من التدريبات حتى يوم 18 من الشهر الجاري.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه، عقب التعادل مع الوداد المغربي 1 - 1، بملعبه بكازابلانكا في مباراة العودة التي أقيمت مساء الأحد، والفوز الأسبوع الماضي في مباراة الذهاب بالقاهرة 2 - 1.