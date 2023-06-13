إصابة شخصين في حادث انقلاب دراجة نارية بالبحيرة

أصيب شخصان بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب دراجة نارية بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقل المصابان إلى مستشفى اليوم الواحد في وادي النطرون وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب دراجة نارية في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث انقلاب دراجة نارية بالطريق الصحراوي في الكيلو 107 اتجاه القاهرة بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أسفر عن إصابة شخصين وحرر المحضر اللازم وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من " محمد عبد الغنى السروي ، 40 سنة، مقيم أبو حمص، مصاب بجروح وكدمات متفرقه بالجسم، بسيونى عبد القوى أبو شبل، 48 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج .

ونقل المصابان إلى مستشفى اليوم الواحد في وادي النطرون وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.