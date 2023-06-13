لحوم الأضاحي.. أحمد كريمة: جبر الخواطر للإخوة الأقباط وصية من النبي

أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن جماعة الإخوان كانت تطلق تصريحات بأنه لا يجوز إلقاء السلام على المسيحي وتهنئته في أعياده.

وقال أحمد كريمة في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :" رديت على الإخوان آنذاك وقلت إنهم لم يقرأوا القرآن وقال الله تعالى « أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ»".

وتابع أحمد كريمة:" المسلمون كانوا يعملون بالدساتير الأخلاقية الإسلامية أيام النبي والصحابة ".

ولفت احمد كريمة :" الأزهر هو من يخدم الدين الإسلامي لأنه لديه تنوع فكري ومذاهب في الفقه الإسلامي والعقيدة، والأزهر لا يكفر أحد مطلقا ".

وتابع أحمد كريمة :" جبر الخواطر للإخوة الأقباط من لحوم الأضاحي وصية من النبي محمد ".